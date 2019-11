I Medici 3 nuovo promo trailer con il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo

Fonte : spettacoloitaliano

(Di lunedì 18 novembre 2019) I, dal 2 dicembre su Rai 1 Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Unode I3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimouscito nella notte, vediamo iltrail(Daniel Sharman) eSavonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita all’estero “Nel nome della famiglia” regalerà altre 4 prime serate su Rai Uno per chiudere definitivamente il ciclo dei Maestri di Firenze. Cast della seconda stagione riconfermato (eccetto Matteo Martari, Bradley James e Sean Bean) con new entry italiane come Francesco Montanari (Savonarola), Giorgio Marchesi (Giacomo Spinelli) e Neri Marcorè (Papa Innocenzo VII). Dall’estero arrivano Tony Regbo, Gaia Weiss, Johnny Harris e Jack Roth. Icon iltrail ...

Carenfc : Gimme, gimme gimme!!!! #IMedici3 #IMedici I Medici 3 trailer nuovo promo. In onda dal 2 dicembre su Rai Uno… - zazoomblog : Nuovo promo de I Medici 3 su Rai1 Lorenzo tra Firenze e la sua famiglia: l’ultima stagione da dicembre (video) -… - PieraPi : Ho visto il nuovo trailer della terza stagione dei Medici. -