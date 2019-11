Biathlon – Mass start di Sjusjoen | Wierer trionfa davanti a Herrmann e Roiseland

Biathlon - imperioso successo di Dorothea Wierer nella mass start di Sjusjøen! : A Sjusjøen, gustoso evento-antipasto in vista dell’apertura della Coppa del Mondo che scatterà fra due settimane, nella mattinata di oggi è andata in scena la mass start femminile. Come nella sprint di sabato, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno saputo essere protagoniste. In particolare l’altoatesina è apparsa molto pimpante, presentandosi nelle posizioni di vertice sin dalle fasi iniziali della gara. I poligoni a terra hanno scremato ...