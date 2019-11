A Milano in mostra L’esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina

Milano Anni ’60 : in mostra la storia di un decennio irripetibile : Fino al 9 febbraio 2020, Palazzo Morando|Costume Moda Immagine ospita la mostra “Milano Anni ‘60” che ripercorre la storia di

Tennis - Jannik Sinner dopo il trionfo a Milano : “E’ stata una settimana perfetta. Il mio livello da top-20? Lo devo ancora dimostrare” : La “Sinner Mania” è definitivamente esplosa. All’Allianz Cloud di Milano il giovane altoatesino è il primo italiano della storia a conquistare le Next Gen ATP Finals di Tennis. Per il 18enne nativo della Provincia di Bolzano si tratta del primo titolo nel circuito ATP, prevalendo nell’atto conclusivo contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo). Una vittoria frutto di un Tennis devastante, potente, su cui ...

Milano : per mostra Natale a Palazzo Marino 'L'Annunciazione' di Filippino Lippi (2) : (Adnkronos) - Conservati nella Pinacoteca Civica di San Gimignano, i due grandi tondi vennero realizzati tra il 1483 e il 1484, quando FiLippino, allievo di Sandro Botticelli, aveva 26 anni. Il soggetto dell’Annunciazione era molto importante per la città di San Gimignano, dove, come a Firenze, la c

Milano : per mostra Natale a Palazzo Marino 'L'Annunciazione' di Filippino Lippi : Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Torna a Milano la mostra di Natale e quest'anno Palazzo Marino ospita 'L'Annunciazione' di FiLippino Lippi. Le porte della sede del Comune di Milano si aprono dal 29 novembre al 12 gennaio 2020 per ammirare l'opera del maestro toscano in due grandi tondi: uno raffigurant

Lombardia : a mostra comunicazione a Milano piccioni viaggiatori e ponte di luce : Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Lancio di piccioni viaggiatori e ‘ponte luce' tra Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia, sedi a Milano del Consiglio regionale della Lombardia e della Regione Lombardia. La mostra 'Dal piccione alla chiocciola @ e…', organizzata da Associazione Consiglieri regionali e Aic

Vivere oggi con l’HIV spiegato attraverso una mostra in Realtà Aumentata a Milano : Un volto scomposto, deforme che riprende i suoi lineamenti e ritrova il suo equilibrio con il passare del tempo a rappresentare l’effetto di una diagnosi di positività all’HIV e quello che avviene dopo; una donna che perde i suoi colori e poi li ritrova insieme all’energia e alla voglia di Vivere per descrivere l’effetto di una terapia che funziona; degli occhi che ti guardano, ti inseguono, ti giudicano spazzati via da una luce accecante che ...

A Milano la più ampia mostra personale di Cesare Viel in uno spazio pubblico : Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano presenta “Più nessuno da nessuna parte”, la più ampia mostra personale di Cesare

Marina Abramovic a Milano con “Estasi” : sarà possibile cenare nella mostra : La mostra "Estasi" di Marina Abramovic approda alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano da venerdì 18 ottobre. sarà possibile assistere alla mostra che presenta il ciclo di video The Kitchen: Homage to Saint Therese con cui l’artista che ha rivoluzionato il mondo della performance art. Diverse iniziative collaterali, tra cui la possibilità di cenare in mostra.Continua a leggere

Immunoterapia musa per l’arte - mostra in tour debutta a Milano : Milano, 14 ott. (AdnKronos Salute) – C’è Alice che dipinge l’abbraccio immaginario fra un malato di cancro e un nuovo sé, “uguale ma a tratti diverso”, perché il tumore lo ha cambiato per sempre senza però riuscire a ucciderlo. E c’è Sogol che per fotografare il rapporto con il male sceglie un abito da sposa, perché oggi anche il cancro può diventare “un compagno di vita”, capace di ...

Nicola Galli : opere in mostra a Milano : E’ visitabile a Milano “Nicola Galli: il giardino delle donna – Leaves and Flowers” a cura di Maria Italia Zacheo organizzato

Milano. Alla Fabbrica del vapore la mostra “La luna. E poi?” : Sarà visitabile fino all’11 gennaio in Fabbrica del vapore, la mostra “La luna. E poi? 50 anni dall’allunaggio: storia e