Maltempo | Italia sotto attacco | a Venezia nuovo picco di acqua alta | 11 regioni in allerta

Maltempo - tempesta di scirocco sull’Italia : piogge monsoniche e caldo anomalo - è una notte tropicale [LIVE] : E’ una notte di Maltempo tropicale sull’Italia: lo scirocco soffia impetuoso e porta temperature molto elevate nelle Regioni centrali tirreniche, come se fossimo in piena estate tanto che in piena notte abbiamo addirittura +21°C a Napoli, Pagani, Nola e Bacoli, +20°C a Caserta, Latina, Terracina, Fondi, Salerno, Positano e Battipaglia, +19°C a Roma, Guidonia, Tivoli, Pomezia, Tarquinia e Benevento, +18°C ad Avellino, +17°C a ...

Maltempo : Fraccaro - ‘pronti a stato emergenza anche per altre zone d’Italia’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Il governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l’emergenza. Stiamo però dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al Centro Sud”. Lo annuncia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.“Il Maltempo – ricorda – ha colpito duramente Basilicata, Puglia, ...

Maltempo in tutta Italia. Situazione critica in Alto Adige : Venezia e non solo. L'ondata di Maltempo che ha colpito l'Italia da nord a sud non accenna a diminuire. In laguna la preoccupazione di tutti i cittadini e delle istituzioni è concentrata su domenica, quando è previsto un ulteriore peggioramento con un picco ancora più Alto: la marea raggiungerà, secondo il bollettino del Centro Maree, i 160 centimetri alle 12.30. "Sarà una giornata dura", ha detto il sindaco Brugnaro. ...

Italia flagellata dal Maltempo. Allerta in 11 Regioni : Neve, mareggiate, acqua alta. L’ondata di maltempo portata da una perturbazione atlantica continua a flagellare gran parte dell’Italia ed è Allerta per rischio idrogeologico in ben 11 Regioni. Problemi soprattutto in Alto Adige, dove 11mila famiglie sono senza corrente elettrica, una quarantina le strade chiuse, riaperta alle 11 - dopo la chiusura di ieri sera - la linea ferroviaria del Brennero. Danni a pesca ed agricoltura. ...

Il Maltempo flagella l’Italia con pioggia - vento - neve e domani è allerta in 11 regioni : il punto della situazione : L’ondata di maltempo portata da una perturbazione atlantica continua a flagellare gran parte dell’Italia ed è allerta per rischio idrogeologico in ben 11 regioni. Problemi soprattutto in Alto Adige, dove oltre 9.000 famiglie sono senza corrente elettrica. Circa 50 strade sono chiuse, riaperta alle 11 – dopo la chiusura di ieri sera – la linea ferroviaria del Brennero. E le condizioni meteo sul nostro Paese, avverte la ...

Previsioni meteo 17 novembre : il Maltempo non dà tregua - ancora piogge in tutta Italia : La morsa del maltempo che ha attanagliato l'Italia nell'ultima settimana non concederà tregua neppure domani: l’intensa perturbazione atlantica arrivata tra giovedì e venerdì condizionerà anche il meteo di questa domenica con precipitazioni abbinate a forti venti. La neve abbonderà sulle Alpi e il rischio valnghe sarà elevato.Continua a leggere

Allerta Meteo - violento ciclone Mediterraneo scatena una nuova ondata di Maltempo sull’Italia : allarme alluvione al Nordest - altri 300mm di pioggia! : Allerta Meteo – Sta prendendo forma in queste ore sul Nord Africa, tra la Tunisia e l’Algeria nordorientale, la bassa pressione innescata da una ennesima irruzione di aria fredda sub-polare verso l’Ovest Mediterraneo e il territorio nordafricano e che scombussolerà letteralmente il fine settimana italiano. Un nucleo di aria fredda in quota, a circa 5450 m, di -30°C, è penetrato addirittura nel territorio marocchino-algerino ...

Maltempo - mezza Italia in ginocchio : blackout nella notte per 13mila famiglie - valli isolate. Saturnia : terme invase da un'ondata di fango : Maltempo, danni ingenti in varie zone d'Italia: è allerta massima e sarà un weekend complicato per il meteo. Sono oltre 60.000 le utenze colpite dal blackout causato dal Maltempo in...

Dal Lazio all'Alto Adige. Il Maltempo colpisce tutta Italia : Il weekend è iniziato in maniera difficile in tante regioni Italiane. La causa è il maltempo che imperversa in molte zone del Paese. Situazioni critiche nel Lazio e in Alto Adige mentre è in leggero miglioramento in Veneto. Permane l'allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul settore occidentale del Friuli Venezia Giulia, sul Lazio centro - meridionale, sul versante occidentale dell'Abruzzo, sull'Umbria, su parte del Molise. ...

Ancora Maltempo sull'Italia. Sarà un weekend di piogge e acqua alta : L'Italia vivrà un altro weekend difficile per quanto riguarda il maltempo che imperverserà in molte zone del Paese. Un brusco cambio delle temperatura, già in corso da diversi giorni, ha causato l'avvento delle prime nevicate al nord e nuovi disagi in altre Regioni. E si attende Ancora "acqua alta" in laguna. Condizioni di brutto tempo nel weekend, a causa di un altro vortice ciclonico che risalirà dal cuore della Tunisia ...

Maltempo - Italia flagellata dallo scirocco : Nord/Est in ginocchio per neve - pioggia e blackout - fiato sospeso per i fiumi [FOTO] : Inizia una notte molto difficile per il Maltempo in gran parte d’Italia: la situazione più critica è quella del Nord/Est, dove tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia si stanno verificando piogge torrenziali e abbondanti nevicate in montagna che provocano gravi disagi alla popolazione. Molte località hanno superato il tetto dei 200mm di pioggia giornalieri, soprattutto in Friuli Venezia Giulia con 264mm a Tolmezzo, 251mm a ...

Disagi e black-out - Italia sferzata dal Maltempo. Valli isolate in Alto Adige : La Protezione civile ha disposto per sabato 16 novembre un'allerta rossa sul Veneto centro-nord e un'allerta arancione sulla provincia di Bolzano, su alcuni settori del Veneto, sul Friuli Venezia Giulia occidentale, sul Lazio centro-meridionale, sul versante occidentale dell'Abruzzo, su Umbria, su parte del Molise

Maltempo - Italia nella morsa di due cicloni : pioggia - neve e vento da Nord a Sud : Il Maltempo continua a creare disagi e situazioni di pericolo. Temporali, nevicate, mareggiate e frane hanno causato difficoltà dalla Liguria alla Campania, passando per Piemonte e Lazio. Disagi anche in Valle d'Aosta col pericolo valanghe. E nel weekend il tempo non migliorerà.Continua a leggere