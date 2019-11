La Paz: militari esonerati reati penali

Un decreto presidenziale boliviano stabilisce che le forze armate "sono esenti da responsabilità" quando, "partecipando a operazioni di ristabilimento dell'ordine interno,e compiendo le loro funzioni costituzionali,agiscano per legittima difesa o in stato di necessità". Lo ha firmato il presidente ad interim della Bolivia Jeanine Anez. Il decreto, firmato anche da numerosi ministri del governo transitorio, segue gli incidenti di ieri a Cochabamba: in scontri tra manifestanti pro-Morales e polizia: 9 i morti, 130 i feriti.(Di sabato 16 novembre 2019)