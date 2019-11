Ex Ilva | nel pomeriggio l’incontro tra azienda e sindacati al Mise per evitare stop

Tiepidi tentativi sull'Ilva - domani il ministro Patuanelli incontra ArcelorMittal e sindacati : ArcelorMittal e sindacati si incontrano domani al ministro dello Sviluppo economico alle 15. Il ministro Stefano Patuanelli ha convocato al Mise a quanto si apprende da fonti sindacali l’ad di Mittal Italia, Lucia Morselli e i leader dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm. La convocazione fa seguito alla comunicazione di recesso inviata dalla multinazionale. L’incontro ha subito ritardi anche a causa degli impegni del premier Giuseppe ...

Ex Ilva - Patuanelli : “Arcelor Mittal non ha rispettato piano - diritto di recesso non esiste” : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, attacca Arcelor Mittal: "Il dato certo è che Mittal non ha rispettato il piano industriale che ha presentato". Inoltre, assicura Patuanelli, il governo è certo che non esiste il diritto di recesso per la società: "Il diritto di recesso non c'è, sarebbe la battaglia legale del secolo".Continua a leggere

Ilva - una settimana e ancora nessuna soluzione. E la prima mediazione di Patuanelli è (quasi) un flop : Il governo calcia il barattolo più in là. Sull’Ilva non si vede una soluzione, il “cantiere Taranto”, la serie di misure collaterali da mettere in campo per far vedere che qualcosa si sta facendo, stenta a decollare e Giuseppe Conte decide di rinviare il Consiglio dei ministri di domani a lunedì. Le quarantott’ore ai limiti della perentorietà poste dal premier ad Arcelor Mittal per tornare al ...

Viaggio nella crisi dei 5 Stelle Non solo Ilva. E il governo rischia : L'ultimo, disperato, tentativo di trovare una mediazione sull'ex Ilva di Taranto tra il premier Giuseppe Conte - pressato da Partito Democratico e Italia Viva - e Luigi Di Maio - sotto attacco dall'ala dura del Movimento 5 Stelle guidata da Barbara Lezzi - è quello dello scudo penale a tempo, ipotesi alla quale una fetta di senatori grillini ha aperto ma solo a... Segui su affaritaliani.it

Ex Ilva : Gelmini - ‘governo brancola nel buio’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – ‘Sulla vicenda dell’ex Ilva il governo brancola nel buio. In Parlamento la maggioranza boccia in maniera irresponsabile gli emendamenti al decreto fiscale che prevedevano la reintroduzione dello scudo penale; a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver scritto una ridicola letterina ai suoi ministri, rinvia il Consiglio dei ministri che doveva occuparsi proprio della ...

**Ex Ilva : Patuanelli su ipotesi altri partner - ‘valutiamo qualsiasi cosa’** : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Stiamo valutando qualsiasi cosa”. Così il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponde ai cronisti che gli chiedono se il governo sta valutando altri partner per salvare l’ex Ilva, oltre Arcelor Mittal, a margine del question time alla Camera.L'articolo **Ex Ilva: Patuanelli su ipotesi altri partner, ‘valutiamo qualsiasi cosa’** sembra essere il primo su ...

Così Ilva rischia di trasformarsi nella Waterloo del M5s : I politici del Movimento cinque stelle continuano a opporsi alla reintroduzione dello scudo penale per i manager di ArcelorMittal che dovrebbero occuparsi del salvataggio dell'ex Ilva e rendono sempre più concreta la possibilità che lo stabilimento si trovi costretto a chiuderlo. Giusto ieri il capo

Mittal avvia l'abbandono di Ilva - caos nel governo. Conte sotto assedio - Di Maio : «No ricatti» : ArcelorMittal deposita in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto dell'Ilva di Taranto. È la mossa formale, preannunciata dieci giorni fa, con cui l'azienda...

Barbara Lezzi - Laura Castelli a Otto e Mezzo : "Ilva - nel M5s non c'è nessun problema" : Barbara Lezzi, ex ministro che si è occupata dell'Ilva, dice che "non voterei il paracadute legale nemmeno se me lo chiedesse Conte". C'è un problema nel M5s? La domanda, la cui risposta apparirebbe scontata, viene girata alla grillina Laura Castelli negli studi di Omnibus, su La7. Piuttosto sconcer

Incidente nell'ex Ilva di Taranto - fiamme altissime in acciaieria : nessun ferito : La denuncia dei sindacati: nel reparto acciaieria 2, la caldaia si sarebbe bucata "sversando acciaio in fossa e procurando fiamme altissime che hanno raggiunto alcune tubazioni di gas"

Ilva - Federica Zanella "smonta" il piano di Conte ad Agorà : "Nazionalizzarla? Dove troviamo i 4/5 miliardi?" : Il Conte bis si sta sempre più avvicinando all'ipotesi di nazionalizzare l'ex Ilva. La soluzione eviterebbe la chiusura del sito di Taranto, nonché il licenziamento di 10mila dipendenti, ma creerebbe altrettanti problemi. A esporre tutti i rischi è Federica Zanella, deputata di Forza Italia: "Dove l

Ex Ilva - Conte vede Merkel : “Cooperazione con Germania nel settore dell’acciaio”. Cancelliera : “Banche - in Italia progressi notevoli sui rischi” : “Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze” nel settore dell’acciaio. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo aver incontrato a Roma la Cancelliera tedesca Angela Merkel, con la quale il presidente del Consiglio ha parlato della questione ArcelorMittal e ex Ilva. “Lavoriamo per una soluzione che tenga in piedi la tutela della ...

Ex Ilva - Forza Italia e Lega : “Pronti a votare scudo penale”. Silvestri (M5s) : “Ok a emendamento aprirebbe problema nella maggioranza” : “Per noi è importante l’Ilva, dunque qualsiasi cosa possa agevolarla per noi è determinante”. Così Claudio Durigon, deputato della Lega, commenta l’iniziativa di Italia viva volto a ripristinare lo scudo penale per ArceloMittal, attraverso un emendamento al decreto fiscale. “Siamo pronti a votarlo” afferma Durigon. Sull’emendamento è atteso il parere di ammissibilità, ma se passasse con i voti determinanti ...