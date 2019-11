Atp Finals | Federer batte Djokovic e va in semifinale

Atp Finals – Thiem scredita la vittoria di Berrettini : “non volevo giocare 3 ore oggi - pensavo alla semifinale” : Dominic Thiem dà poca importanza al successo di Matteo Berrettini: il tennista austriaco ammette di aver giocato con il freno a mano tirato Matteo Berrettini ha battuto Dominic Thiem vincendo il suo primo match alle ATP Finals, nonchè il primo match di un tennista italiano nella storia del Torneo dei Maestri. Un successo prestigioso, arrivato nonostante l’eliminazione già sancita nella gara precedente, ma che non toglie alcun merito ...

Atp Finals 2019 - Roger Federer : “Una serata speciale - oggi ho trasformato il match point. Contento di essere in semifinale” : Roger Federer ha sconfitto Novak Djokovic in due set alle ATP Finals e si è così qualificato alle semifinali, lo svizzero si è inventato l’ennesima magia della carriera sul cemento indoor della O2 Arena di Londra e per la sedicesima volta in carriera è riuscito ad accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il fenomeno di Basilea ha così eliminato il serbo dalla ...

Atp Finals – Federer batte Djokovic e dimentica Wimbledon : “sono andato oltre. Serata perfetta non potrei essere più felice” : Roger Federer batte Novak Djokovic e cancella i fantasmi del ko di Wimbledon: il tennista svizzero esprime la sua gioia dopo il successo in una Serata ‘perfetta’ Un netto 4-6 / 3-6 in 74 minuti, è quanto basta a Roger Federer per battere Novak Djokovic, eliminarlo dalle ATP Finals e impedirgli di diventare n°1 al mondo. Lo svizzero accede alla semifinale e cancella i fantasmi del ko in finale di Wimbledon proprio contro il ...

Atp Finals 2019 : Roger Federer batte in due set Novak Djokovic eliminandolo dal torneo e si qualifica per le semifinali : Nell’ultima partita del girone dedicato a Bjorn Borg delle ATP Finals di Londra Roger Federer ha battuto col punteggio di 6-4 6-3 Novak Djokovic in un’ora e 13 minuti estromettendolo dal torneo e qualificandosi per le semifinali dell’atto conclusivo del circuito maggiore del 2019. Djokovic deve salvare subito una palla break nel primo gioco del match e lo fa con un bellissimo affondo col dritto. Ma nel terzo game il serbo commette due doppi ...

Federer ingiocabile - la vendetta di Wimbledon è servita! Djokovic eliminato dalle Atp Finals - chiude l’anno da n°2 : Federer domina il terzo e ultimo match del girone e si qualifica alle semifinali delle ATP Finals: Djokovic sconfitto nettamente. Il serbo, eliminato, chiuderà l’anno da n°2 al mondo L’ultima volta si erano affrontati nella straordinaria finale di Wimbledon che aveva visto Djokovic trionfare in rimonta al termine di un pazzesco quinto set chiuso 13-12 (7-3 al tie-break). Match che ancora dà gli incubi a Roger Federer, deciso quest’oggi a ...

LIVE Federer-Djokovic 6-4 6-3 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : lo svizzero batte l’eterno rivale dominando e vola in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.29 Roger Federer show a Londra! Lo svizzero domina Novak Djokovic battendolo 6-4 6-3 nello spareggio per accedere alle semifinali: al prossimo turno, probabilmente sfiderà Stefanos Tsitsipas, al momento al primo posto nel girone Andre Agassi. Il #3 al mondo gioca una partita perfetta, scongiurando la seconda eliminazione di sempre, dopo ...

