Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 14 novembre 2019) La notizia circolava ormai da giorni, ma stavolta è arrivata la conferma. La tronista di ‘, nella registrazione della puntata di oggi, 14 novembre, ha fatto la sua scelta. La ragazza non poteva più mentire al suo cuore e dopo la scelta di Alessandro Zarino è toccato a lei delineare il suo futuro sentimentale. Ad anticipare la notizia è ‘Il Vicolo delle News’, notoriamente molto informato sui fatti ed abile a comunicare con precisione le sue news. Le strade da intraprendere erano due: uscire insieme a Daniele oppure ad Alessandro. Il pubblico aveva già compreso che dentro di séavesse già preso la sua decisione ed ora tutte le indiscrezioni sono finalmente state confermate dai fatti. (Continua dopo la foto) Nonostante alcune segnalazioni comunque apparse non credibili circa un suo fidanzamento segreto, la...

Noovyis : (“Voglio te!”. A Uomini e Donne tutti senza parole. Giulia Quattrociocche stupisce e sceglie ‘lui’) Playhitmusic -… - postacasella1 : RT @Florigius1: Nei sogni miei più belli accade così: mi giro e tu sei lì Sogni... Appunto Non ti fare #portareVia dal vento o dai brusch… - Sugawara92104 : No, non ti ho minacciato. Non era così. Non stavo cercando di farti sentire a disagio. Non sono quel tipo di person… -