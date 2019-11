Il Paradiso delle signore anticipazioni 18-22 novembre | Guarnieri incomincia a bere

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ledella prossima settimana del, quella che va dal 18 al 22, portano alla luce molte novità al grande magazzino. Innanzitutto, assisteremo alla partenza di Nicoletta. Il piano di fuga, che aveva architettato assieme a Riccardo, non ha funzionato e la giovane sarà costretta a partire per Bari con suo marito. Il giovane, allora, non riuscirà a sopportare il dolore per la perdita, per tale ragione si darà all'alcol. Nel corso di una sbronza al circolo, però, farà la conoscenza di Angela, la nuova cameriera. I due, in un primo momento, avranno un alterco, ma in seguito mostreranno un certo feeling. Marta, invece, scoprirà di essere incinta. Lei e Vittorio comunicheranno la bella notizia a tutta la famiglia....

KontroKulturaa : Il Paradiso delle signore spoiler 14-15 novembre: Roberta in pericolo - - Notiziedi_it : Il paradiso delle signore 4 anticipazioni e trama 13 e 14 novembre - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni future: nuovi triangoli amorosi in vista -