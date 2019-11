“Bologna non si Lega” | il flash mob delle “sardine” riempie pacificamente piazza Maggiore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Lea Bologna hanno fatto il botto. Oltre 12.000 persone (secondo le stime degli organizzatori) hanno affollatofino aNettuno per il-mob in contemporanea all’evento di Salvini. I quattro ragazzi, Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa che, sei giorni fa su facebook, hanno lanciato l’idea della “prima rivoluzione ittica della storia”, delmob ‘6.000 sardine contro Salvini’, volevano solo arrivare a radunare 6.000 persone, per dimostrare a Matteo Salvini chenon sie che ina protestare contro le sue idee ci sarebbero stati più manifestanti (pacifici) rispetto ai suoi sostenitori accorsi a sentirlo al Paladozza che contiene 5.570 spettatori. Missione pienamente riuscita e risultato almeno raddoppiato. Inpersone di tutte le età, molti giovanissimi, coppie con ...

matteosalvinimi : Guardate che spettacolo il #PalaDozza! Amici ci vediamo alle 20 qui a Bologna, tutti insieme per… - ilvolo : Bologna stiamo arrivando, ci vediamo alle ore 18:00 alla Feltrinelli in piazza Ravegnana. Non vediamo l'ora di tras… - virginiomerola : Una piazza bellissima che ha raccolto spontaneamente migliaia di persone. E che non a caso è accaduta a #Bologna… -