Bruno Vespa a DiMartedì | il ritorno del Capitano Matteo Salvini | Microtasse peso

Bruno Vespa - “Salvini è un goleador - non vogliono fargli giocare la partita principale - le elezioni” : Un Bruno Vespa a tutto campo quello che è stato intervistato a “La Verità”. Il famoso giornalista e conduttore televisivo, profondo conoscitore della politica italiana e internazionale, ha parlato dell’attuale situazione. In particolare Bruno Vespa ha detto che non c’è assolutamente pericolo che possa tornare il fascismo e che gli atti vandalici che si verificano sporadicamente negli stadi sono “fatti gravi, ma ...

Bruno Vespa - la rivelazione : "Chi sono i duri e puri che remano contro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio" : "Da allora cominciarono i guai", scrive Bruno Vespa. Da quando il Movimento 5 stelle ha debuttato "nel mondo profano" dei palazzi e del governo. Perché, continua su Il Giorno il direttore di Porta a porta, "il M5S è come quegli indigeni che quando vengono a contatto con gli occidentali, non avendone

Bruno Vespa su Matteo Salvini : la "Bestia" - come si è preso il consenso che lo porterà a trionfare : «Perché l' Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare)» è il titolo del nuovo libro di Bruno Vespa in uscita il 6 novembre per Mondadori/Rai Libri (349 pagine, 20 euro). I primi otto capitoli sono dedicati all' ascesa al potere di Mussolini (1919-1922) e alla trasformazione della

Pensioni - Bruno Vespa inchioda Pd - M5s e Renzi : "Se non avevate i soldi - perché allora...". Vergogna italiana : Una manovra-capestro per l'Italia, ma soprattutto per il governo di Giuseppe Conte. Nel suo editoriale sul Quotidiano nazionale, Bruno Vespa punta il dito contro tutte le incongruenze di questo esecutivo, emerse impietosamente dalle discussioni sulla finanziaria. "Aumentare la indetraibilità sulle a

Per Bruno Vespa il governo Conte-bis è nato da un equivoco ed 'È come la zia Giovanna' : Non è un mistero che le ultime elezioni umbre abbiano rappresentato un altro importante scossone per il governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Bruno Vespa, nel suo editoriale pubblicato su Quotidiano.net, ha scelto di paragonare l'attuale esecutivo in un qualcosa che gli ricorda la "zia Giovanna", una figura usata per descrivere una signora sofferente di varie patologie, ma che alla fine riusciva sempre a superarle e ...

Bruno Vespa : "Il secondo governo Conte nato da un equivoco". Il paradosso della Zia Giovanna : Italia fregata : Il secondo governo Conte? "È nato per un equivoco", assicura Bruno Vespa nel suo editoriale del sabato sul Quotidiano nazionale. E forse, proprio per questo, è un tale rompicapo in grado di sfidare le leggi della logica da assomigliare "alla mia povera zia Giovanna", ironizza il padrone di casa di P

Avete mai visto il figlio maggiore di Bruno Vespa? Quello di Federico è un volto noto : Chi ci è passato sa bene di cosa stiamo parlando: un mostro silenzioso. Ed è proprio così che la definisce, Federico Vespa, la depressione. Il figlio di Bruno Vespa ci ha dovuto fare i conti per vent’anni e parla per la prima volta nel suo libro in uscita, ‘L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione’, come fa sapere Il Giornale, che ne anticipa qualche stralcio. “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello ...

Il figlio di Bruno Vespa : "Per vent'anni ho sofferto di depressione" : Federico Vespa ne parla senza filtri nel suo libro in uscita 'L'anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione'

Federico Vespa - il figlio di Bruno : “Ho sofferto di depressione - ero in una sorta di coma farmacologico” : È il figlio di uno dei giornalisti storici e più famosi della Rai, Bruno Vespa, eppure, nonostante la vita agiata, quella di Federico non è stata affatto facile. Lo speaker di RTL 102.5 (co-conduce con il padre ogni venerdì alle 8 “Non Stop News- Raccontami”) si racconta e si mette a nudo nel suo libro “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione“, di cui il quotidiano Il Giornale ha pubblicato alcuni stralci. ...

Il figlio di Bruno Vespa : "Ho sofferto di depressione. Mi sentivo l'agnello nella tana dei lupi" : “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello nella tana dei lupi”. A parlare è Federico Vespa, il figlio maggiore del celebre giornalista e conduttore Bruno, che nel suo libro in uscita “L’anima del Maiale. Il male oscuro della mia generazione” racconta di aver sofferto di una grave forma di depressione per vent’anni. A riportare la storia dell’uomo è Il ...

Mezz'ora in più - Bruno Vespa : "Salvini e Renzi devono vedersela con Conte. Cos'è stato straziante per Di Maio" : "Matteo Salvini e Matteo Renzi sono due leader con 20 anni in meno di Berlusconi e Prodi che ora devono vedersela con Giuseppe Conte". Bruno Vespa, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai tre, analizza l'attuale situazione politica, che vede una maggioranza di governo lacerata al suo int

Bruno Vespa : "Maggioranza divisa - l'asse Renzi-Di Maio contro Conte-Zingaretti. Ma occhio a Salvini" : L'opposizione dentro la maggioranza sulla manovra è "un guaio serio". Da un lato, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "si è creato l'asse Renzi-Di Maio che vuole smontare la manovra e rivedere gran parte delle norme controverse (e Conte ovviamente si rifiuta). Dall'altro un asse Cont

Porta a porta - Bruno Vespa svela il retroscena su Salvini e Renzi : "Cosa hanno fatto dietro le quinte" : Dopo le tante parole dei duellanti, ora arriva il commento di Bruno Vespa sulla puntata di porta a porta con protagonisti Salvini e Renzi. Una giornata, quella di martedì sera, a dir poco da record che ha visto la trasmissione di Rai 1 incassare il 25,4% di share con 3,8 mln di spettatori di fronte

Ascolti tv - Bruno Vespa fa record con il confronto Renzi-Salvini : 3.808.000 spettatori e 25.4% di share per il programma di Rai Uno. Ecco tutti i dati Auditel di ieri sera