Nuoto | Manuel Bortuzzo | “Il mio prossimo traguardo è avere ancora meno aiuti”

Nuoto - Manuel Bortuzzo presenta il suo libro : “non faccio più incubi - vi svelo il mio prossimo traguardo” : Il nuotatore triestino ha ripercorso gli ultimi complicati nove mesi, in cui la sua vita è completamente cambiata Lo scorso febbraio la sua vita è cambiata, l’agguato in cui è rimasto vittima Manuel Bortuzzo gli ha cambiato la vita, paralizzandogli le gambe. Il nuotatore triestino non ha voluto però arrendersi, dandosi da fare per riappropriarsi della sua esistenza e del suo futuro. Facebook Franco Bortuzzo Fkb Intervenuto alla ...

Nuoto – La speranza di Manuel Bortuzzo : la lesione midollare non è completa - proverà a tornare a camminare : La lesione midollare di Manuel Bortuzzo non è completa: il giovane nuotatore italiano proverà a tornare a camminare “La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me perchè quando si parla di cose di cui non si è sicuri, quando si va incontro alla medicina è sempre meglio andarci con calma. Ho sempre fatto tutto solamente per me e in questo ...

Nuoto – Sofferenza e coraggio nel libro di Manuel Bortuzzo : “Rinascere - l’anno in cui ho ricominciato a vincere” : Il prossimo 5 novembre uscirà “Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere”, il libro di Manuel Bortuzzo che racconta la Sofferenza e il coraggio di ricominciare del giovane nuotatore Lo scorso 2 febbraio la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata per sempre. Il giovane nuotatore azzurro è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da David Bazzano e Lorenzo Marinelli (condannati a 16 anni), pronti a farsi giustizia in seguito ad ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo si riscopre : “forte lo sono sempre stato - ma non sono mai stato messo alla prova” : Lo sfortunato nuotatore, rimasto paralizzato alle gambe dopo un agguato, ha parlato in occasione del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento Lo scorso febbraio la sua vita è cambiata, Manuel Bortuzzo ha perso l’uso delle gambe in seguito ad un grave agguato avvenuto nella periferia di Roma, quando fu colpito da alcuni colpi di pistola esplosi da un malvivente. Cecilia Fabiano/LaPresse Una situazione tragica, che ha ...

Nuoto - condannati a 16 anni i due aggressori di Manuel Bortuzzo : È arrivata oggi la sentenza riguardante l’aggressione al nuotatore Manuel Bortuzzo, che fu vittima di una sparatoria, insieme alla fidanzata Martina, lo scorso 2 febbraio in piazza Eschilo a Roma. L’atleta subì una lesione midollare completa, per la quale è rimasto paralizzato alle gambe. Il gup di Roma ha condannato a 16 anni di reclusione Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, riconoscendo la premeditazione. I due aggressori sono stati giudicati ...

Nuoto – Giustizia per Manuel Bortuzzo : il pm chiede 20 anni per i due uomini che spararono al nuotatore azzurro : Il pm Elena Neri ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due uomi finiti sotto processo per il tentato omicidio di Manuel Bortuzzo Nella notte fra il 2 e il 3 febbraio 2019, la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata per sempre. Due uomini, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, hanno esploso dei colpi di pistola verso il giovane nuotatore azzurro e la fidanzata, apparentemente per uno scambio di ...