Gabriel Garko e Barbara d’Urso si baciano sulla bocca a Live!

Gabriel Garko a Live senza la fede : bacio in bocca alla d’Urso : Perché Gabriel Garko e Barbara d’Urso si sono baciati a Live-Non è la d’Urso Gabriel Garko è tornato in tv per promuovere il suo ultimo progetto: il libro intitolato Andata e ritorno. Un’opera dove il popolare attore si è raccontato a 360 gradi, tra la chiacchierata vita privata e la lunga carriera. Garko ha scelto […] L'articolo Gabriel Garko a Live senza la fede: bacio in bocca alla d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Live Non è la D'Urso : questa sera 11 novembre ospite Gabriel Garko - incontrerà alcune fan : Lunedì 11 novembre torna, alle 21:25 su Canale 5, l'appuntamento con 'Live Non è la D'Urso', il programma di Barbara D'Urso che lo scorso anno (grazie anche al caso Pamela Prati) ottenne ascolti molto alti. Per questa nuova puntata, l'ospite di punta sarà l'attore Gabriel Garko. Con lui Barbara D'Urso parlerà della sua carriera, del suo futuro lavorativo e della sua vita privata. Gabriel Garko potrebbe svelare l'identità della persona della ...

Gabriel Garko - le anticipazioni sul libro : “Una bomba editoriale” : Il libro di Gabriel Garko sarà una “bomba editoriale”. A svelarlo alcune indiscrezioni pubblicate sul settimanale Chi che anticipano l’uscita della prima fatica editoriale dell’attore. Il libro si intitolerà Andata e Ritorno e racconterà i retroscena e la vita privata del re delle fiction. “Gabriel Garko scrive per la sorella di Sgarbi – si legge sul settimanale Chi-. Che ci faceva Gabriel Garko impegnato in ...

Gabriel Garko - Gabriele Rossi rompe il silenzio e commenta una sua foto su Instagram : Gabriele Rossi rompe il silenzio e su Instagram commenta in modo particolare una foto di Gabriel Garko. L’attore di recente è finito al centro del gossip per via del suo legame con il re delle fiction. Un rapporto nato dietro le quinte dell’Onore e il Rispetto e cresciuto nel corso degli anni. Oggi Garko e Rossi sono inseparabili e lo stesso Gabriel ha più volte sottolineato quanto Gabriele sia importante nella sua vita. In ...

Gabriele Rossi indossa la stessa fede di Gabriel Garko? Il dettaglio che non è sfuggito ai fan : Continua ad aleggiare un gossip insistente sul possibile legame che c’è fra Gabriele Rossi, ex gieffino, e Gabriel Garko, attore di fiction. Come ha riportato Diva e Donna in un servizio fotografico, dopo diverse segnalazioni da parte dei fan, pare che Gabriele Rossi indossi una fede molto simile a quella sfoggiata in diverse occasioni dallo stesso Garko. E l’indiscrezione diventa subito virale. Il settimanale dopo la pubblicazione di alcune ...

Gabriel Garko annuncia l’uscita del suo primo libro (e con lui c’è Gabriele Rossi) : Gabriel Garko annuncia l’uscita del suo primo libro e con lui c’è anche Gabriele Rossi. L’attore in queste ore ha pubblicato su Instagram uno scatto che svela una grande novità nella sua vita. Gabriel ha condiviso una foto dagli uffici di La Nave di Teseo, la nota casa editrice di Elisabetta, sorella di Vittorio Sgarbi. “Giornata milanese con Elisabetta Sgarbi – ha scritto Garko -, primo passo per annunciarvi la ...

“Ha fatto le valigie al volo”. Eva Grimaldi - finalmente la verità sull’addio tra lei e Gabriel Garko : Eva Grimaldi torna alla ribalta per alcune scottanti dichiarazioni. L’attrice 58enne si è concessa ad un’intervista con il settimanale ‘Di Più’. Nelle scorse settimane l’imitatrice di ‘Tale e Quale Show’ si era lasciata andare ad uno sfogo sulle sue condizioni di vita passate: “Sono cresciuta con i pacchi della Caritas. Non è stato facile, ma mi rifugiavo nel mio mondo, giocavo con le bambole senza braccia e occhi che mi arrivavano con i pacchi ...

Gabriel Garko - perché è finito l’amore con Eva Grimaldi : perché la storia d’amore fra Eva Grimaldi e Gabriel Garko è finita? I due attori hanno vissuto un’intensa love story durata dal 1997 al 2001 e nata sul set de Il Bello delle Donne. Una relazione molto importante che si è interrotta bruscamente e di cui, per molto tempo, non hanno parlato. Intorno all’addio fra Eva e Gabriel si sono creati nel tempo gossip e pettegolezzi, solo qualche tempo fa la Grimaldi ha deciso di svelare il ...

