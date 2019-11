Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia | freddo e bora in arrivo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Stato digiallo per Maltempo domani e dopodomani su tutto il Fvg. Lo ha diramato la Protezione Civile per le giornata di martedì 12 e mercoledì 13 novembre per vento forte, piogge intense, neve, mareggiate e acqua alta sulla costa per una depressione che giungerà sull’Italia in serata. Cosi’ in quota affluiranno correnti umide da Sud-Est, e sulle Alpi nella notte successiva arriverà aria più fredda. Verso sera vento diforte sulla costa, con mareggiate sul settore centro-occidentale. Tra martedi’ alle 18 e mercoledi’ alle 12 le precipitazioni saranno intense specie sui monti; la quota neve sara’ inizialmente oltre i 1500 m sulle Alpi e 2000 metri sulle Prealpi, mentre nella notte e al mattino scendera’ fino a 800-1000 metri circa sulle Alpi e 1300 metri circa sulle Prealpi. Mercoledì mattina probabile ancora acqua alta. Dal punto di ...

