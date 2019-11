San Siro | Milan e Inter | «Valuteremo le condizioni»

Comitato San Siro : «Preoccupati per i vincoli» : San Siro vincoli PGT – Dopo la delibera di oggi varata dalla Giunta di Milano, che ha ribadito la volontà di portare avanti un progetto che comprenda la rifunzionalizzazione del Meazza e ha vincolato le autorizzazioni a eventuali altre opere al Piano di Governo del Territorio, è arrivato il commento del Comitato Progetto San Siro. […] L'articolo Comitato San Siro: «Preoccupati per i vincoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

San Siro - la Giunta dice sì ma senza volumetrie oltre il PGT : La Giunta del Comune di Milano, tenutasi oggi, "ha deliberato il pubblico interesse alla proposta di Milan Ac e Inter Fc sullo stadio San Siro, ma eventuali altre opere (per esempio spazi commerciali, uffici, hotel) saranno autorizzate solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano".

San Siro - Scaroni : «C'è urgenza - tratteremo con il Comune» : Scaroni nuovo San Siro – «Ci muoveremo all'interno della legge sugli per trovare un punto di incontro con il Comune. Il punto fondamentale è l'urgenza, abbiamo urgenza di dotare Milan e Inter di uno stadio per tornare competitive, è fondamentale. Ci vorranno tre anni, quindi serve partite subito». Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni

Colpo Lazio a San Siro - per Milan è ancora crisi : Dopo sette mesi Lotito segue in trasferta la sua Lazio e puo' esultare per la prima vittoria in campionato contro il Milan dal 1989. Sul 2-1 c'e' la firma decisiva di Luis Alberto che strega San Siro con una serie di magie, incluso il passaggio 'no look' al 38' della ripresa trasformato da Correa nel gol vittoria, proprio quando i rossoneri assaporavano un punto prezioso dopo aver giocato per la prima volta in questa stagione quasi alla pari

Sprofondo rosso(nero) - la Lazio vince a San Siro dopo 30 anni : buio pesto per il Milan : Allo Stadio San Siro fa tutto la Lazio: ancora una prestazione deludente per il Milan Ancora una gara amara per il Milan: i cambiamenti sembrano non aver ancora portato i risultati sperati alla squadra rossonera, che incassa una deludentissima sconfitta allo stadio San Siro, dove la Lazio è tornata a vincere ben 30 anni dopo l'ultima volta. E' stato Ciro Immobile a sbloccare il match, al 25′, ma un'autorete di

