Supercoppa italiana il 22 dicembre a Riad

Supercoppa italiana – I biglietti di Juventus-Lazio saranno in vendita senza distinzioni di sesso per i tifosi arabi : Per la prima volta, i biglietti della Supercoppa Italiana in arabia Saudita verranno messi in vendita senza distinzioni di genere: un’altra vittoria sociale per le donne arabe Nelle ultime ore è stata comunicata una novità importante in merito alla Supercoppa Italiana 2019/2020. La partita fra Juventus e Lazio, che si giocherà il 22 dicembre a Riad, arabia Saudita, avrà sicuramente una maggior presenza di donne allo stadio visto che ...

La Supercoppa italiana verrà giocata ancora in Arabia Saudita - ma senza più limitazioni per il pubblico femminile : Juventus e Lazio giocheranno la Supercoppa Italiana il prossimo 22 dicembre al King Saud University Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, come previsto dall’accordo tra la Lega Serie A e l’autorità sportiva Saudita per l’organizzazione di tre edizioni della coppa

Supercoppa italiana Juventus-Lazio : data e orario della finale : La sede della Supercoppa Italiana 2019 è noto da tempo, adesso sono (quasi) ufficiali anche la data e l’orario. Secondo quanto riporta gazzetta.it, la Lega di Serie A comunicherà che il match di Riad (Arabia Saudita) tra Juventus e Lazio si giocherà domenica 22 dicembre alle ore 17:45. Supercoppa Italiana, nessun vincolo per le donne: in Arabia è notizia! Per quanto riguarda ancora la finale di Supercoppa, in programma come detto a ...

Supercoppa italiana 2019 - Juventus-Lazio : data - luogo - orario - programma e tv : La finale di Supercoppa Italiana tra Juventus-Lazio si giocherà il prossimo 22 Dicembre alle ore 17.45 italiane (19.45 locali) a Riad. I campioni d’Italia sfideranno i biancocelesti per il primo trofeo della stagione in Arabia Saudita. La Lega di Serie A ufficializzerà tale decisione dopo aver stabilito gli anticipi e i posticipi della diciassettesima giornata di campionato. L’atteso match si giocherà al King Sand University Stadium. ...

Supercoppa italiana - accesso libero per le donne allo stadio : La Supercoppa italiana torna in Arabia Saudita, e questa volta lo stadio sarà aperto alle donne in tutti i settori: la sfida tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice di Coppa Italia, Juventus-Lazio, si giocherà a Riad il 22 dicembre, alle 17.45 ora italiana. Rispetto all’edizione 2018, a Gedda, si tratta di un passo […] L'articolo Supercoppa italiana, accesso libero per le donne allo stadio è stato realizzato da Calcio e ...

Supercoppa italiana 2019 - Juventus-Lazio : data - luogo - orario - programma e tv : La finale di Supercoppa Italiana tra Juventus-Lazio si giocherà il prossimo 22 Dicembre alle ore 17.45 italiane (19.45 locali) a Riad. I campioni d’Italia sfideranno i biancocelesti per il primo trofeo della stagione in Arabia Saudita. La Lega di Serie A ufficializzerà tale decisione dopo aver stabilito gli anticipi e i posticipi della diciassettesima giornata di campionato. L’atteso match si giocherà al King Sand University Stadium. ...

LIVE Perugia-Modena 3-2 volley - Finale Supercoppa italiana 2019 in DIRETTA : trionfo dei Block Devils - Leon batte un super Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata su OA Sport. Perugia-Modena 3-2 (27-25; 23-25; 25-23; 18-25; 15-12) dopo 142 minuti di battaglia all’Eurosuole Forum. 21 punti di Wilfredo Leon, 18 di Aleksandar Atanasijevic per gli umbri. Ai Canarini non bastano le 30 marcature di Ivan Zaytsev. PERUGIA HA VINTO LA supercoppa Italiana 2019 DI volley MASCHILE. I Block ...

LIVE Modena-Perugia 2-2 volley - Finale Supercoppa italiana 2019 in DIRETTA : si decide tutto al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Viene dato fuori il servizio di Leon ma Heynen chiama il videocheck. 0-1 Lungo il servizio di Zaytsev. INIZIA IL tie-break. Modena-Perugia 2-2. SI decide tutto AL tie-break 25-18 Chiude Matt Anderson. 24-17 Sette set-point per Modena. 23-17 Fantastico diagonale di Zaytsev. 22-17 Errore al servizio di Plotnitskiy. 21-17 Diagonale di Hoogendorn. Heynen ha dato per perso il set e ha messo ...

LIVE Modena-Perugia 1-2 volley - Finale Supercoppa italiana 2019 in DIRETTA : i Block Devils tornano avanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Ottimo diagonale di Atanasijevic dopo un paio di grandi recuperi di Modena. 4-1 Errore di Zaytsev al servizio, finisce qui la sua serie. 4-0 MUROOOOOOOOO! MAZZONE su Atanasijevic. 3-0 Zaytseeeeev! Ancora lui. Diagonale divino dello Zar che continua a dettare legge. 2-0 ACEEEEEEEE! ZAYTSEV. Subito break di Modena. 1-0 Pipe di Anderson. INIZIA IL QUARTO SET. Modena-Perugia 1-2. 23-25 Ci ...

LIVE Modena-Perugia 1-1 volley - Finale Supercoppa italiana 2019 in DIRETTA : 17-19 - i Block Devils sono avanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-21 Zaytsev tiene Modena a galla con un prezioso vincente, lo Zar tocca quota 20 punti segnati. 18-21 Perugia sempe sul +3 dopo l’errore degli avversari. 18-20 Bednorz apre il muro. 17-20 ACEEEEEEEEEEE! LEOOOOOOON! Perugia trova l’allungo. 17-19 MUROOOOOOOOOO! RICCIIIIIIIIIIIIII! Doppio vantaggio di Perugia. Bednorz non passa, Giani chiama time-out. 17-18 Lungo il servizio di ...

LIVE Modena-Perugia 1-1 volley - Finale Supercoppa italiana 2019 in DIRETTA : i Canarini pareggiano con un super Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Modena-Perugia 1-1. 25-23 CI PENSA Zaytsev! Modena ha vinto il secondo set e pareggia. 24-23 Mani fuori di Atanasijevic! Perugia annulla anche il secondo set-point e ora Giani chiama time-out. 24-22 Bednorz serve in rete, annullato il primo set-point. 24-21 Fuori l’attacco di Leon e ora Modena ha tre set-point. 23-21 Primo tempo di Ricci, Perugia prova a rimanere aggrappata al set. 23-20 ...

LIVE Modena-Perugia 0-1 volley - Finale Supercoppa italiana 2019 in DIRETTA : 13-12 - equilibrio sovrano nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-16 Il mani fuori tipico di Filippo Lanza. 16-15 Diagonale a tutto campo di Zaytsev che sta giocando benissimo. 15-15 Bednorz vanifica tutto servendo in rete. 15-14 Che Zaytsev! Bella ricostruzione di Modena dopo che Rossini si era immolato sul servizio potente di Leon. 14-14 Zaytsev serve in rete. 14-13 Il primo tempo di Holt è un fulmine. 13-13 MUROOOOOOOOOO! RICCI su Bednorz! Perugia ...

LIVE Modena-Perugia 0-1 volley - Finale Supercoppa italiana 2019 in DIRETTA : Leon decide il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Atanasijevic sbaglia completamente un diagonale difficile. 1-2 MUROOOOOOOO! Podrascanin da brividi su Zaytsev. 1-1 Lanza sbaglia il servizio. 0-1 MUROOOOOOOOOOO! Podrascanin su Anderson, Perugia incomincia bene. INIZIA IL SECONDO SET. Modena-Perugia 0-1. 25-27 ACEEEEEEEEEEEEEEEE! LEOOOOOOOOOOON! Con l’aiuto del nastro. L’ha decisa il Giaguaro dai nove metri, non è una novità. ...

LIVE Modena-Perugia volley - Finale Supercoppa italiana 2019 in DIRETTA : 13-13 - equilibrio nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Mani fuori di Anderson, azione da manuale di Modena. 14-14 Leon non ci sta e sbaraglia tutti con una pipe da brividi ma mezzo punto è di Colaci che si è immolato sul missile di Bednorz dai nove metri. 14-13 ACEEEEEEEEEEEEE! Bednorz! Pallone addosso a Leon. 13-13 Christensoooooooon! Celestiale magia di seconda del regista di Modena. 12-13 Invasione di Christenson, Perugia opera il ...