MotoGP | GP Malesia 2019 | Fabio Quartararo vuole il primo successo | Rossi la riscossa

MotoGP su TV8 - GP Malesia 2019 : a che ora inizia la gara e come vederla gratis e in chiaro. Palinsesto - diretta e differita : La stagione 2019 del Motomondiale sta per chiudere i battenti ma c’è spazio ancora per un paio di emozionanti domeniche. Questo weekend si chiude il trittico in oriente con il Gran Premio della Malesia, 18esimo e penultimo round, dove Marc Marquez sembra il naturale favorito per riuscire a dominare anche questo appuntamento, con un occhio di riguardo al folto gruppo di Yamaha e alle Ducati che appaiono in ripresa ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Malesia : “Seconda fila - non male. Ho un buon passo - devo stare vicino ai primi” : Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto delle qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il Dottore ha concluso in sesta posizione e così potrà partire dalla seconda fila nella gara in programma domani, il centauro di Tavullia è comunque il peggiore uomo della Yamaha visto che la scuderia di Iwata ha monopolizzato la prima fila con Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Franco ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : il gambero Ducati. Una crisi tecnica sempre più evidente per la scuderia di Borgo Panigale : Yamaha e Honda di un altro pianeta : L’ultima vittoria risale al GP d’Austria (11 agosto), nelle ultime sei gare sono arrivati soltanto due podi (secondo posto ad Aragon, terza piazza in Giappone), l’involuzione tecnica del mezzo è sotto gli occhi di tutti e innegabile. Andrea Dovizioso chiuderà il Mondiale MotoGP al secondo posto, primo degli umani alle spalle dell’inarrivabile Marc Marquez ma negli ultimi tre mesi la scuderia di Borgo Panigale è ben ...

MotoGP – Marquez rompipalle? La risposta di Valentino Rossi in Malesia è equivoca : Valentino Rossi non si sbilancia troppo in Malesia, ma la risposta alla domanda su Marquez è equivoca Sono andate in scena questa mattina le qualifiche del Gp della Malesia: una tripletta Yamaha ha regalato una gioia immensa al team di Iwata, con Quartararo davanti a Vinales e Morbidelli. Sesto invece Valentino Rossi, al quale in conferenza stampa è stato chiesto un commento su Marc Marquez, caduto sul finale della Q2: “da 11esimo è ...

Marc Marquez MotoGP - GP Malesia 2019 : “Honda non stabile - sono stato aggressivo e sono caduto : mi fa male il ginocchio” : Marc Marquez è caduto durante le qualifiche del GP di malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava per lanciarsi nel suo giro buono e si è così dovuto accontentare dell’undicesimo posto, domani il Campione del Mondo dovrà cercare la rimonta partendo dalla quarta fila. Lo spagnolo stava cercando di Marcare Fabio Quartararo che ha poi conquistato la pole position, ma il suo intento purtroppo non ha ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : la crescita per gradi di Franco Morbidelli. Quartararo resta davanti - ma non più così distante : La Yamaha monopolizza tutta la prima fila del Gran Premio di Malesia 2019 grazie a qualifiche letteralmente scintillanti. La moto di Iwata continua a mettere in mostra miglioramenti concreti ed i piloti se ne stanno giovando in misura sempre maggiore. Senza il dominio di un “cannibale” come Marc Marquez le vittorie sarebbero arrivate numerose, ma per il momento non possono fare altro che accontentarsi di pole position o buoni ...

Andrea Iannone MotoGP - GP Malesia 2019 : “Questa pista purtroppo non nasconde i nostri limiti” : Non possono essere soddisfatti delle loro prestazioni in qualifica Andrea Iannone ed Aleix Espargarò, rispettivamente 17° e 14° al termine delle qualifiche del GP della Malesia della MotoGP, che si corre a Sepang. I due piloti hanno parlato a fine giornata all’ANSA. Così Andrea Iannone dopo le qualifiche, dove ha chiuso al 17° posto, non riuscendo a prendere parte alla Q2: “purtroppo questa è una pista che non nasconde i nostri ...

MotoGP – Vinales più che soddisfatto in Malesia : “mi aspetto una gara difficile - ma sono molto contento” : Vinales non nasconde il suo entusiasmo dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Yamaha Secondo posto per Maverick Vinales nelle qualifiche del Gp della Malesia: il pilota spagnolo ha chiuso la Q2 alle spalle solo di Fabio Quartararo, lasciandosi alle spalle Franco Morbidelli, per una prima fila tutta Yamaha. Nonostante Vinales sia stato beffato sul finale dal giovane francese del Team ...

MotoGP oggi in tv - orari Tv8 e Sky : dove vedere il Gp di Malesia 2019 : La MotoGp arriva a Sepang: occhio all'orario della diretta tv e delle differita in chiaro del Gp della Malesia. Ecco come e...

Franco Morbidelli MotoGP - GP Malesia 2019 : “Terzo posto? Non mi soddisfa. Mi rode ma va bene” : Franco Morbidelli scatterà dalla terza posizione nel GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena domani sul circuito di Sepang. Il centauro della Yamaha ha conquistato la prima fila nelle qualifiche disputate oggi ma il pilota italiano non è soddisfatto come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Questa terza posizione non mi soddisfa. Nel primo tentativo ho trovato Quartararo ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : come sta Marc Marquez dopo la caduta? Lesioni alla rotula e contusioni : Marc Marquez è caduto malamente durante le qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava cercando il suo secondo time attack, una brutta botta per il Campione del Mondo che è stato disarcionato dalla sua Honda e l’impatto con l’asfalto è stato molto brutto: un highside importante che non ha fatto bene al fisico del fuoriclasse ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : un buon passo nelle prove per Valentino Rossi. Il Dottore sogna una gara da protagonista : Sabato strepitoso in casa Yamaha a Sepang, in Malesia, con tutti e quattro i piloti della casa di Iwata capaci di inserirsi nelle prime due file della griglia di partenza per la gara di domani. Per i colori azzurri va rimarcata la positiva sesta piazza in qualifica di Valentino Rossi, notevolmente staccato dai pari marca (6 decimi da Quartararo, mezzo secondo da Morbidelli e Vinales) sul giro secco ma apparentemente più competitivo rispetto agli ...