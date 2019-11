L’incontro tra Vladimir Luxuria e la madre a “Ho qualcosa dirti” | “Perché non mi hai

Stefano Pioli al Milan : in corso L’incontro tra i dirigenti rossoneri e l’entourage dell’allenatore : È in corso l’incontro tra i dirigenti del Milan e l’entourage di Stefano Pioli, che dovrebbe portare a limare gli ultimi dettagli e procedere – in un secondo momento – alla firma del contratto. Lo rivela la redazione di Sky Sport, secondo cui il tecnico emiliano si legherà al Milano fino al 30 giugno 2021. Di 1,5 milioni di euro, più eventuali bonus legati al piazzamento in classifica, l’ingaggio di ...

Perde il cane e lo ritrova dopo 4 anni : L’incontro tra l’husky e il proprietario è commovente : Mike Plas, un giovane canadese, aveva perso il proprio husky, a cui era molto legato, nel 2015. Pochi gioni fa riceve la telefonata da un rifugio per animali: “Lei aveva un cane di nome Jack?”. Nel video, il momento dell’incontro tra l’husky e Mike, col proprietario che non riesce a trattenere il pianto. “All’improvviso la mia vita è tornata alla normalità. La sensazione di aver avuto indietro Jacko è ...

Cgil - alle giornate del lavoro L’incontro tra Conte e Landini : “Il governo tirerà fuori un piano industriale chiaro per l’Italia” : “Soprattutto nel Sud un arretramento industriale significa non recuperare più i posti: il governo deve assolutamente trovare tutti gli strumenti per fronteggiare le crisi aziendali. Dobbiamo rassicurare il sistema industriale: il governo deve tirar fuori un piano industriale per l’Italia. Delle volte è mancata la chiarezza sugli investimenti industriali. Non possiamo permetterci di affidarci ogni anno a segnali contradditori”. Lo ...

Trump : “Cancello L’incontro segreto tra i Talebani e il leader dell'Afghanistan a Camp David” : Il presidente Usa ha annunciato con un tweet l’esistenza dell’appuntamento e la sua interruzione. La causa dello stop sarebbe un attacco a Kabul