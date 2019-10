Salone di Tokyo | benvenuti al luna park dell’auto Ecco tutte le novità – FOTO

Suzuki - La Waku Spo e le altre novità del Salone di Tokyo - VIDEO : La Suzuki ha diffuso le informazioni relative alle novità che saranno presentate al Salone di Tokyo. Verranno svelati quattro prototipi, inoltre saranno annunciate le attività previste per le celebrazioni per i 100 anni del marchio, previste nel 2020. Waku Spo, Hanare ed Every-go. Il tema dell'evento è stato denominato Waku Waku Switch for everyone, indicando così il focus sullo svago e sul divertimento che si riflette sulla filosofia che ha ...

Nissan - La Note Nismo Black Limited al Salone di Tokyo : La Nissan presenterà al Salone di Tokyo l'allestimento Black Limited dedicato alla monovolume compatta Note, commercializzata in passato anche in Europa. La serie speciale verrà offerta in combinazione con i modelli Note Nismo S, Note e-Power Nismo e Note e-Power Nismo S.Tuning elettrico per la Note. L'interesse maggiore è rivolto alla variante elettrificata e-Power, già venduta in 250.000 unità in Giappone. La Nismo ne ha rivisto le ...

Lexus - Una concept elettrica per il Salone di Tokyo : E' stato pubblicato un teaser della concept elettrica che la Lexus presenterà al Salone di Tokyo. Per il momento il marchio premium della Toyota non ha svelato il nome e i dettagli del prototipo, limitandosi a dire che guida autonoma ed elettrificazione sono i punti cardine del progetto, anche se il riferimento agli "appassionati della guida" sembra escludere un veicolo gestito esclusivamente dall'elettronica.Linee originali per ...

Nissan IMk - il nuovo concept a emissioni zero debutta al Salone di Tokyo : Nissan è pronta per lanciare la nuova offensiva elettrica che mostrerà in anteprima al Salone di Tokyo, in apertura dal 25 ottobre al 4 novembre prossimi. Tra i 14 modelli in esposizione per rappresentare il futuro della mobilità secondo la casa giapponese, anche il nuovo concept Imk: si tratta di uno urban commuter, un veicolo compatto 100% elettrico pensato e progettato per la mobilità urbana, e sviluppato su una nuova piattaforma per ...

Nissan IMk - Al Salone di Tokyo un'elettrica ispirata alle kei car : La Nissan ha svelato il prototipo che debutterà al Salone di Tokyo. Si tratta della IMk Concept EV, un veicolo compatto dedicato al contesto urbano. Nel definire lo stile della vettura, la Casa giapponese ha voluto anticipare una serie di elementi che caratterizzeranno i futuri modelli di serie, battezzando la filosofia di design con il nome Timeless Japanese Futurism. Una kei car elettrica di lusso per il futuro. L'obiettivo era quello di ...

Mazda : attesa per la presentazione del primo veicolo elettrico di serie al Salone di Tokyo : La kermesse giapponese è il palcoscenico scelto da Mazda per mostrare al pubblico il suo primo veicolo puramente elettrico...

Mazda - Al Salone di Tokyo la prima elettrica di serie : Il Salone di Tokyo ospiterà il debutto della prima Mazda elettrica di serie. Il nuovo modello del costruttore nipponico utilizzerà la meccanica del prototipo e-Tpv che abbiamo già guidato su strada: la presentazione è fissata per il prossimo 23 ottobre, data di apertura alla stampa della rassegna nipponica.Anche col Wankel come range extender. Pensata per essere prodotta in massa, la prima auto a batterie della Casa di Hiroshima sarà il terzo ...

Mitsubishi - Una Suv compatta ibrida plug-in al Salone di Tokyo : La Mitsubishi presenterà una concept ibrida plug-in al Salone di Tokyo. La notizia è stata confermata da un teaser che mette in risalto una sezione particolarmente originale del veicolo, che avrà le sembianze di una Suv compatta, mentre la denominazione del modello non è ancora nota.Downsizing per la suv compatta. La Casa giapponese ha confermato che l'intenzione del progetto è quella di immaginare una sport utility di dimensioni contenute e ...