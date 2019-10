Preso Vincenzo Inquieto | braccio destro del boss dei Casalesi Zagaria

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Vinicio Marchetti Il 51enne originario di Aversa (CE) è ritenuto responsabile di associazione per delinquere di tipo mafioso Nella serata di ieri, all’interno dell’aeroporto internazionale di Capodichino, la Dia di Napoli ha eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, Ufficio GIP, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, che ha coordinato l’intera attività investigativa, nei confronti di, 51 anni, originario di Aversa (CE), perché ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, nello specifico della fazione del clan dei, guidata dall’ex superlatitante Michele, arrestato a Casapesenna nel 2011. Le attività d’indagine, che si sono avvalse di intercettazioni telefoniche ed ambientali (con la collaborazione ...

