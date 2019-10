LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 15-8 | Serie A basket in DIRETTA | equilibrio al Palazzo

Fonte : oasport

15-8 DYSON DA TRE! Primo break. 12-8 Canestro #8 in lunetta per Jefferson. 11-8 JEFFERSON! PENETRA IN AREA E OTTIENE IL FALLO! 9-8 Si sveglia Aradori! Primo camestro per lui. 9-6 Jefferson ancora! On fire in questo inizio match. 7-6 1/2 di Jefferson dalla lunetta. 6-6 Ancora Robertson con il tiro libero. 6-5 Altro ottimo canestro di Jefferson che utilizza il fisico per andare al ferro. 4-5 Ottimo avanzamento di Jefferson in area. 2-5 Tiro libero segnato da Robertson. 2-4 Robertson! Si iscrive anche lui alla partita con un ottimo taglio centrale. 2-2 Kyzlink! Pareggia subito la. 0-2 Penetrazione di Fantinelli: inizia bene. 0-0 Si parte aldello Sport! INIZIO PRIMO QUARTO 17.57 Le squadre ultimano il riscaldamento! 17.56 Suona l'inno di Mameli! 17.53 Manca sempre ...

