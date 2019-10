Dalle regionali al governo | la road map di Salvini

Fonte : agi

(Di domenica 20 ottobre 2019) Leda qui al 2020 come trampolino per tornare alnazionale. A fissare la 'map' è Matteoche, ieri, in una piazza San Giovanni gremita a Roma, ha ricompattato il centrodestra. Il leader del Carroccio ha chiamato Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sul palco con lui a godersi "l'abbraccio" della piazza alla fine della manifestazione. "Mi piacerebbe, visto che vince sempre la squadra, che l'abbraccio di questa piazza fosse anche per Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, perchè insieme si vince", ha scandito il capo leghista, che, come padrone di casa, ha voluto lui stesso introdurre gli interventi degli altri due leader. Oltre 200 mila i partecipanti, secondo la Lega. "Questa piazza - ha chiaritonel presentare Berlusconi - è una cosa emozionante e ci impone di lavorare insieme". Introducendo la leader di Fratelli d'Italia - molto ...

