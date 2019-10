Tennis | è morto Alexander Volkov Fu numero 14 del mondo | poi allenò Marat Safin

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) Lutto per ilmondiale: come scrive ubi.com, è venuto a mancare improvvisamente a 52 anni, rappresentante di Unione Sovietica prima e Russia poi, giunto fino al14 mondiale. Il suo miglior risultato in un torneo dello Slam furono le semifinali degli US Open nel 1993. Tre i titoli ATP conquistati, il primo dei quali a Milano nel 1991. Si era ritirato nel 1997 ed era diventato allenatore, seguendo anche, il quale sotto la sua guida conquistò gli US Open nel 2000, sette anni dopo il penultimo atto raggiunto dal suo mentore.vinse anche Wimbledon nel 2005, poi le loro strade si separarono. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: shutterstock

