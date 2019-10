Lotta al degrado urbano | i vigili rimuovono in 2 giorni 75 relitti abbandonati L' elenco

Fonte : ilsecoloxix

(Di sabato 19 ottobre 2019) L'allerta meteo e il maltempo hanno interrotto l'operazione, che sarebbe continuata anche nella giornata di ieri

AnnaRomanelli65 : Per una settimana i #templari hanno confortato i milanesi e spiegato la loro situazione. In lotta contro l'abbandon… - Milestemplaris : @AlexanderNevs19 Quando un qualsiasi politico meridionale, spiegando il proprio programma, non cita mai le mafie co… - AlguerIT : Lotta agli incivili, si parte da Sant´Agostino: L´Amministrazione comunale di Alghero corre ai ripari. Il degrado d… -