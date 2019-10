Pattinaggio artistico | Skate America 2019 | i favoriti gara per gara Nathan Chen e

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2019 : Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini al debutto nel circuito. Obiettivo : migliorare le prestazioni : Si prospetta una stagione pregna di emozioni per la coppia d’artistico formata da Rebeccha Ghilardi e Filippo Ambrosini, pronta fare il debutto assoluto nella venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix, competizione itinerante di Pattinaggio di figura al via questa settimana con Skate America. Un traguardo importante quello degli azzurri, o meglio un nuovo punto di partenza. Con il ritiro di Valentina Marchei- Ondrej Hotarek ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2019-2020 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise vogliono la Finale in un percorso non semplice : Sarà una stagione importante quella di Nicole Della Monica e Matteo Guarise, coppia che parteciperà per l’ottavo anno consecutivo al circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, competizione itinerante di prima fascia giunta alla sua venticinquesima edizione. I pattinatori delle Fiamme Oro di stanza all’IceLab di Bergamo metteranno a servizio tutta la loro esperienza per cercare di staccare un pass per le Finali di Torino, ...

Pattinaggio artistico - Calendario stagione 2019-2020 : tutte le date e il programma. Grand Prix - Europei e Mondiali : Sta per iniziare la stagione 2019-2020 per il Pattinaggio artistico, ci aspetta un’annata davvero molto intensa e appassionante con i migliori atleti pronti a darsi battaglia per i sei mesi di gara in programma nella stagione invernale. Si incomincia nel weekend del 18-20 ottobre con il classico Skate America, prima tappa del Grand Prix che ci terrà compagnia per tutte le settimane a venire: 25-27 ottobre in Canada, 1-3 novembre in ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2019 : tutti gli italiani in gara tappa per tappa. Il programma completo e le date : La stagione 2019-2020 di Pattinaggio artistico sta per entrare nel vivo. Questa settimana con Skate America, in programma al Las Vegas dal 17 al 20 ottobre, comincerà ufficialmente la ventiquattresima edizione del circuito ISU Grand Prix, gara itinerante in sei tappe che culminerà con le Finali, quest’anno previste al PalaVela di Torino dal 5 all’8 dicembre 2019. Come da tradizione le punte di diamante della Nazionale italiana ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2019 : la prima Finale storica di Daniel Grassl - l’azzurro pronto a spiccare il volo : È passata poco più d una settimana dalla meravigliosa vittoria di Daniel Grassl nell”ultima tappa del Grand Prix Junior di Pattinaggio artistico andata in scena ad Egna (Bolzano), trionfo che gli ha concesso di accedere per la prima volta nella storia alla Finale del circuito, quest’anno in programma in Italia, al PalaVela di Torino, dal 5 all’8 dicembre. Un traguardo prestigioso e meritatissimo quello di Daniel, frutto di un ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2019 : le ambizioni dell’Italia. Rizzo - Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise puntano alle Finali : Nel circuito Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, in partenza questa settimana con Skate America, le punte di diamante Della Nazionale italiana Matteo Rizzo, la coppia Nicole Della Monica-Matteo Guarise e i danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri cercheranno di fare la voce grossa per conquistare quante più posizioni sul podio possibili per centrare le attesissime Finali di Torino, in scena al PalaVela dal 5 all’8 dicembre. Una ...

Skate America 2019 - Grand Prix Pattinaggio artistico : programma - orari e tv : Tutto pronto per l’inizio della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio artistico. Questa settimana direttamente dal ghiaccio di Las Vegas andrà infatti in scena il primo appuntamento della serie, Skate America. Per l’occasione saranno della partita big come il Campione Mondiale in carica Nathan Chen, la temuta giovane russa Anna Shcherbakova (al debutto nella massima categoria in un evento di ...

Pattinaggio artistico - Calendario Grand Prix 2019 : date - programma - orari e tv : Ormai ci siamo. Archiviate la tappe di qualificazione del circuito Junior partirà questa settimana la venticinquesima edizione del Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Per sei settimane i migliori atleti del mondo si daranno battaglia per staccare il biglietto per le Finali, quest’anno in programma in Italia, al PalaVela di Torino, da giovedì 5 a domenica 8 dicembre. La serie partirà da Las Vegas, quest’anno sede di Skate ...

Pattinaggio artistico - Finlandia Trophy 2019 : Alena Kostornaia trionfa atterrando due tripli axel - seconda Tuktamysheva : Il momento è finalmente arrivato. Alena Kostornaia ha vinto con merito il Finlandia Trophy 2019, competizione internazionale di Pattinaggio di figura andata in scena questa settimana nella Metro Aarena di Espoo, atterrando non uno, ma ben due tripli axel. La pattinatrice allenata dal team guidato da Eteri Tutberidze ha eseguito il difficile elemento con grande velocità, con un’altezza notevole e con un’ottima parabola, realizzandolo ...

Pattinaggio artistico - Finlandia Trophy 2019 : Shoma Uno vince la gara - Mishina-Galliamov seminano il panico nelle coppie d’artistico : Proseguono le gare alla Metro Aarena di Espoo, impianto sportivo teatro questo fine settimana del Finlandia Trophy 2019, competizione internazionale di Pattinaggio di figura inserita all’interno del circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2019-2020. Nonostante un secondo segmento costellato da imprecisioni, Shoma Uno si è aggiudicato la prima posizione nel singolo maschile. Il Vice Campione Olimpico ha proposto una performance ...

Pattinaggio artistico - Finlandia Trophy 2019 : Alena Kostornaia incanta nello short program. In campo maschile Yamamoto davanti a Uno : La Metro Areena di Espoo, città finlandese a est di Helsinki, sta ospitando questa settimana il Finlandia Trophy 2019, classica competizione internazionale di Pattinaggio di figura inserita nel circuito ISU Challenger Series 2019-2020. La grande attesa della giornata è stata senza dubbio la russa Alena Kostornaia, finalmente nella massima categoria dopo aver letteralmente catturato l’attenzione di tutto il mondo in campo Junior. La ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix 2019 : la lista dei partecipanti alle Finali di Torino. C’è Daniel Grassl : Dopo la conclusione della settima e ultima tappa di qualificazione della serie ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico sono stati ufficializzati i pattinatori che parteciperanno alle Finali del circuito che, ricordiamo, si svolgeranno in Italia al PalaVela di Torino dal 5 all’8 dicembre 2019. Riportiamo di seguito l’elenco degli atleti tra cui risulta il nostro fantastico Daniel Grassl, il quale ha staccato il pass ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Egna-Neumarkt 2019 : una splendida Alessia Tornaghi conquista il terzo posto. Kseniia Sinitsyna vince la tappa : Si è conclusa in modo a dir poco sensazionale la settima e ultima tappa della serie ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, andata in scena questa settimana ad Egna-Neumarkt (Bolzano). Dopo lo splendido trionfo di Daniel Grassl di questo pomeriggio, l’azzurra Alessia Tornaghi ha conquistato con merito il terzo posto nella gara individuale femminile. La pattinatrice milanese classe 2003 ha incantato il numeroso pubblico ...