Il Napoli Basket crolla a Rieti : esonerato Lulli - squadra affidata a Cavaliere 79-62 : La SS Napoli Basket ha sollevato dall’incarico di capo allenatore coach Gianluca Lulli. Lo scrive il club in una nota ufficiale. La squadra è stata affidata a Francesco Cavaliere. Sarà lui in panchina domenica 20 ottobre alle ore 18 al PalaBarbuto contro NoviPiù Casale Monferrato. La SS Napoli Basket, riconoscendo Gianluca Lulli di aver contribuito allo sviluppo del nuovo progetto Basket a Napoli, lo ringrazia per il lavoro svolto, ed ...

Il Napoli Basket comincia perdendo in casa contro Latina (80-85) : Parte malissimo la Ge-Vi Napoli Basket che perde in casa all’esordio (in serie A2) contro Latina, 80-85. Lulli lascia a casa Milani e porta in partita Guarino ed il neo-acquisto Chessa. Tutto pronto, un Palabarbuto in ansia, vede un primo quarto equilibrato, dove si assiste ad un colloquio privato tra Sherrod e Pepper con intromissioni ad intermittenza di Ancelotti e Sandri a destare il dormiveglia di Roderick. Il primo giro di cipolla ...

Domani al Palabarbuto l’esordio stagionale del Ge.Vi Napoli Basket : Parte il campionato della Ge.Vi Napoli Basket, Domani al Palabarbuto contro Latina, ed è subito partita verità. I partenopei non hanno giocato la prima giornata a Rieti per lo spostamento della gara e si ritrovano di fronte i laziali che all’esordio hanno battuto Capo D’Orlando. Dopo un precampionato non troppo esaltante, con il ritardo dell’arrivo di Roderick, l’eliminazione in Supercoppa, la società si è mossa ancora ...

Napoli Basket eliminato dalla Supercoppa di Lega : La Ge.Vi Napoli Basket eliminata dalla Supercoppa di Lega. Sconfitta sia da Agrigento che da Trapani nelle due trasferte in terra siciliana. E’ già tempo di riflessioni in casa Napoli Basket, che dispone di uno starting-five di livello assoluto ma di una panchina poco utilizzata e non all’altezza dei primi cinque elementi, e questo fa tutta la differenza del mondo. In terra siciliana si è aggregato anche il tanto atteso Roderick, ...

Supercoppa di Lega : Ge.Vi Napoli Basket batte l’Orlandina : Parte bene la stagione della Ge.Vi Napoli Basket che supera l’Orlandina nella gara valevole per la Supercoppa di Lega, battendola 69-56. Inizio horror, sia i padroni di casa che i viaggianti, storditi forse dal caldo, accarezzano plexiglas e ferri, lasciando il tabellone fermo all’dea di un’amichevole pre-stagionale. Ancora assente Rodercik, Napoli parte con Monaldi, Milani, Sandri, Spizzichini e Sherrod, ma non sembra trovare ...

SUpercoppa di Lega : Ge.Vi Napoli Basket batte l’Orlandina : Parte bene la stagione della Ge.Vi Napoli Basket che supera l’Orlandina nella gara valevole per la SUpercoppa di Lega, battendola 69-56. Inizio horror, sia i padroni di casa che i viaggianti, storditi forse dal caldo, accarezzano plexiglas e ferri, lasciando il tabellone fermo all’dea di un’amichevole pre-stagionale. Ancora assente Rodercik, Napoli parte con Monaldi, Milani, Sandri, Spizzichini e Sherrod, ma non sembra trovare ...