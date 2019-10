E' disponibile un nuovo episodio della serie Inside Final Fantasy 8 Remastered

Il server europeo Xiaomi Aqara è di nuovo disponibile e tornano gli aggiornamenti : Buone notizie per gli utenti europei che desiderano sfruttare le potenzialità dell'hub domotico Wi-Fi Zigbee Aqara insieme a Homekit. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il server europeo Xiaomi Aqara è di nuovo disponibile e tornano gli aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch? Amazfit GTR è disponibile in tutti i Mi Store Italia : Il nuovo smartwatch Amazfit GTR è finalmente acquistabile anche presso tutti i negozi Mi Store Italia, in entrambe le versioni da 42 e 47 mm. L'articolo Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch? Amazfit GTR è disponibile in tutti i Mi Store Italia proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo trailer disponibile per Grid : Momenti mozzafiato e corse incredibili sono al centro del trailer di lancio di Grid, attesissimo gioco di corse a motori in arrivo sul mercato.Codemasters ha infatti annunciato il ritorno della serie Grid, con un nuovo capitolo, il quarto per la precisione, per PS4, Xbox One e PC. Il gioco uscirà il 13 settembre 2019 per tutte le piattaforme, vediamo dunque qui di seguito il trailer di lancio:Vivi l'atmosfera e l'entusiasmo degli sport ...

Amazfit Bip è disponibile sullo store ufficiale nel nuovo colore Rosso Cinabro : Amazfit Bip è stato meritatamente uno dei wearable più apprezzati e consigliati dello scorso anno e ora, per donargli nuovo appeal, il brand cinese ha deciso di lanciarlo nella nuova e più vivace colorazione Rosso Cinabro. L’annuncio, come potete vedere qui sotto, è arrivato direttamente attraverso i canali social ufficiali di Amazfit e il nuovo Bip Rosso Cinabro è già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale, dove si affianca ...

Mario Kart Tour disponibile per Android e iOS/ Nuovo gioco Nintendo free to start : Mario Kart Tour è disponibile per i dispositivi Android e iOS. Il gioco Nintendo è totalmente gratuito, in versione free to start

TIM Jet di nuovo disponibile per alcuni ex clienti con chiamate illimitate e 50 Giga a 9 - 99 euro (11 - 99 euro dal secondo mese) : TIM ha aggiornato l'elenco delle offerte dedicate ad alcuni ex clienti selezionati ai quali viene proposto di tornare a questo operatore, rilanciando così TIM Jet L'articolo TIM Jet di nuovo disponibile per alcuni ex clienti con chiamate illimitate e 50 Giga a 9,99 euro (11,99 euro dal secondo mese) proviene da TuttoAndroid.

L.A. Noire : The VR Case Files è disponibile per PSVR e un nuovo video ci mostra una marea di giochi in arrivo per il visore di Sony : Dopo alcune speculazioni fondate a seguito di una valutazione PS4 da parte del PEGI, ora è ufficiale: L.A. Noire: The VR Case Files è disponibile per Playtation VR. Il gioco investigativo è apparso durante la presentazione State of Play."L.A. Noire: The VR Case Files ti mette direttamente nei panni del detective Cole Phelps nel tentativo di risolvere crimini brutali, trame e cospirazioni ispirati a casi reali del 1947 di Los Angeles, uno dei ...

Various Daylife è il nuovo RPG dei creatori di Octopath Traveler disponibile per Apple Arcade : Attraverso un comunicato stampa, Square Enix annuncia che il suo nuovo RPG creato dagli sviluppatori di Octopath Traveler e Bravely Default, Various Daylife, è ora disponibile attraverso Apple Arcade, l'innovativo servizio di abbonamento di Apple.Various Daylife trasporta i giocatori nel misterioso continente di Antoecia, dove devono unirsi ai compagni di viaggio per esplorare la terra, in modo da ampliare e sviluppare il loro insediamento. Il ...

Il nuovo smartwatch Casio della serie PRO TREK Smart con Wear OS è finalmente disponibile in Italia : Il nuovo Smartwatch Casio PRO TREK Smart WSD-F21HR con sistema operativo Wear OS è ufficialmente disponibile in Italia al prezzo di 499 euro. L'articolo Il nuovo Smartwatch Casio della serie PRO TREK Smart con Wear OS è finalmente disponibile in Italia proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 6 è tornato ed è di nuovo disponibile sul negozio di ASUS : ASUS ZenFone 6 con la sua iconica Flip Camera è finalmente tornato disponibile all'acquisto sullo store online ufficiale del produttore taiwanese. L'articolo ASUS ZenFone 6 è tornato ed è di nuovo disponibile sul negozio di ASUS proviene da TuttoAndroid.

Control : disponibile il nuovo aggiornamento per PS4 che migliora le prestazioni : Control è disponibile già da un po' e i ragazzi di Remedy hanno pubblicato un nuovo aggiornamento. La patch in questione va ad introdurre diverse migliorie ed in generale aumentare le prestazioni delle versione PS4, non preoccupatevi in quanto molto presto anche per le altre piattaforme. Di seguito vi riportiamo il patch note completo:Control è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.Cosa ...

Borderlands 3 : disponibile un nuovo e maestoso artwork : Se state aspettando anche voi il lancio di Borderlands 3, dovete sapere che un nuovissimo artwork in 4k è ora disponibile per celebrare l'uscita del gioco.Come possiamo vedere, la nuova immagine artistica pubblicata da Gearbox è dalle dimensioni generose, molto dettagliata e ricca di riferimenti al gioco e alla serie. Possiamo infatti annoverare tutti i personaggi presenti in questo nuovissimo capitolo della saga, oltre ai 4 protagonisti. ...

GreedFall : disponibile il nuovo travolgente trailer di lancio : Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo Spiders ed il publisher Focus Home Interactive annunciano il nuovo trailer di lancio di GreedFall che ne anticipa la data di uscita.All'orizzonte si intravede La misteriosa e magica isola di Teer Fradee, un faro di speranza per la vostra patria flagellata da malattie. Rapporti complicati si intrecciano tra le molte fazioni dell'isola, sia tra i coloni che tra i nativi, mentre, nei panni di ...