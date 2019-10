“Diavoli” | la nuova serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Niccolò Sandronisono i protagonisti di Diavoli, latv che racconta quanto sia spregiudicata la finanza, in arrivo su Sky Dopo il successo de Il Miracolo, Sky Italia realizza unatv dal respiro internazionale, si chiama Diavoli. I protagonisti di questo thriller finanziario sono, coppia inedita che è riuscita a creare un ottimo feeling, come dimostrato durante la presentazione al Mipcom, l’evento di Cannes dedicato alletv. L’attore di Grey’s Anatomy ricoprirà il ruolo di Dominic Morgan, CEO di una banca statunitense con sede a Londra. Il suo personaggio è il mentore e superiore di Massimo Ruggero, Head of Trading arrivato dall’Italia, interpretato da. Il rapporto tra i due si farà teso quando scoppia una crisi finanziaria intercontinentale e l’allievo dovrà decidere da che ...

