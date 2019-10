Caterina Balivo e la figlia Cora Che splendore! Il quadretto familiare è dolcissimo

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 17 ottobre 2019)è una delle conduttrici più amate della tv e qualche anno fa ha lasciato tutti a bocca aperta sposando a sorpresa Guido Maria Brera, suo storico fidanzato, da cui ha avuto due figli: Guido Alberto e. In questi giorni la conduttrice si è svelata al settimanale Grazie, raccontando un aneddoto su Alfonso Signorini. La conduttrice di ‘Vieni da me’ confessa in particolare di un momento difficile vissuto tempo fa, aggiungendo che a starle vicino fu proprio il direttore del settimanale ‘Chi’ e prossimo presentatore del ‘Grande Fratello Vip’ in partenza a gennaio. “Chi mi ha teso la mano in un momento di difficoltà? Il direttore di Chi Alfonso Signorini. Mi ha invitato nel suo programma mentre non stavo lavorando. Spero di potergli essere utile prima o poi. Se si trovasse a Roma e rimanesse in panne con l’auto vorrei che mi chiamasse, correrei”, ha dichiarato...

