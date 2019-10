Amici Celebrities | l' umiliazione di Michelle Hunziker è il prezzo pagato per risollevare

Amici Celebrities - Maria De Filippi nei panni di giurata : il messaggio a Michelle Hunziker : Il timone del talent di Canale 5 Amici Celebrities è ormai passato, come previsto, nelle mani di Michelle Hunziker, eppure la conduttrice svizzera ha voluto Maria De Filippi ancora in studio, nei panni di giurata speciale. Tale scelta tuttavia non ha fatto che alimentare voci e polemiche, quasi come

Michelle Hunziker sulle malelingue : "Chiamata Maria per farmi aiutare ad Amici celebrities?" - : L'ex moglie di Eros Ramazzotti risponde alle malelingue, che l'accusano di aver ospitato Maria De Filippi -in qualità di giudice della semifinale ad Amici celebrities- per fare ascolti: "Le cose belle si fanno in squadra"

Ascolti TV | Mercoledì 16 ottobre 2019. Amici Celebrities 18.5% - Rocco Schiavone 11.6% - Chi l’ha Visto? 10.1% - lo Speciale Tg1 7%. Flop della Bignardi (1.3%) : Emanuele Filiberto Su Rai1 Speciale Tg1 ha conquistato 1.571.000 spettatori pari al 7% di share. Su Canale 5 Amici Celebrities ha raccolto davanti al video 2.978.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 3 ha interessato 2.652.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Italia 1 Safe House ha catturato l’attenzione di 1.308.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.047.000 ...

Amici Celebrities : Massimiliano Varrese Smette di Cantare in Lacrime! La Critica di Platinette! : Ad Amici Celerities, Massimiliamo Varrese durante la sua esibizione si è commosso ed ha smesso di Cantare. La settimana scorsa era successo a Filippo Bisciglia che si è commosso mentre contava pensando alla mamma. Massimiliamo invece ha svelato subito perché si è commosso. Ecco le sue dichiarazioni dopo l’esibizione! Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti più talentuosi di Amici Celebrities. Nel corso di queste settimane ha dimostrato ...

Amici Celebrities : puntate - concorrenti - giuria e tutte le anticipazioni : Da sabato 21 settembre su Canale 5 la prima edizione della trasmissione prodotta da Maria De Filippi

Amici Celebrities - Laura Torrisi eliminata scoppia in lacrime. Lo scontro con Ornella Vanoni : "Io ce l'ho messa tutta e ci sta che non possa arrivare a tutti". Laura Torrisi è scoppiata in lacrime durante l'ultima puntata di Amici Celebrietis su Canale cinque, dopo aver ricevuto la notizia dell'eliminazione e a poco serve l'abbraccio della conduttrice Michelle Hunziker che ha cercato così d

Amici Celebrities ecco i finalisti - Laura Torrisi e Emanuele Filiberto eliminati mercoledì 16 ottobre : Amici Celebrities mercoledì 16 ottobre in onda la semifinale ecco i Vip che conquistano la finale e i due eliminati a un passo dal traguardo (Video) Ieri su Canale 5 semifinale di Amici Celebrities con la conduzione di Michelle Hunziker e Maria De Filippi quarta giurata e ospite del programma. I concorrenti si sono battuti tutti contro tutti senza più squadre per raggiungere la finale della prossima settimana in una serata costruita su più ...