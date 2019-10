Regionali E Romagna | 206 sindaci sostengono Bonaccini | anche Pizzarotti sta con il

Elezioni Regionali : si vota prima in Umbria poi in Calabria ed Emilia Romagna. La guida al voto : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Regionali - Zingaretti : “Vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna. Di Maio? Con lui non è scampagnata ma ci sono rispetto e lealtà” : “Dobbiamo rivolgerci agli elettori della Lega e dimostrare di avere soluzioni migliori di quelle proposte da Salvini” e così “vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, intervenuto al ‘Festival delle città’ in corso a Roma parla della situazione politica. Il segretario del Pd ha schivato il tema della scissione di Matteo Renzi: “Il Pd è tornato al centro della scena politica ...

Le prossime elezioni Regionali in Emilia-Romagna saranno il 26 gennaio 2020 : Le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna saranno domenica 26 gennaio 2020. Lo ha annunciato la Regione dopo che il presidente della Corte d’Appello di Bologna Giuseppe Colonna ha accettato la data proposta dal presidente Stefano Bonaccini, del Partito Democratico. L’intervallo di tempo

Regionali - in Emilia Romagna si voterà il 26 gennaio 2020 : Le prossime elezioni Regionali in Emilia-Romagna si terranno il 26 gennaio 2020. La data è stata comunicata al termine dell'incontro tra il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il presidente della Corte d'appello di Bologna, Giuseppe Colonna. La proposta del 26 gennaio - come spiegano dalla Regione - permette l'approvazione del bilancio 2020 ed evita l'esercizio provvisorio, che limiterebbe l'operatività dell'ente anche rispetto alle ...

Regionali Emilia Romagna - voto il 26 gennaio. La Lega : “Tengono in ostaggio gli elettori”. Il Pd : “Così non rischiamo esercizio provvisorio” : Saranno domenica 26 gennaio le elezioni Regionali in Emilia Romagna. Lo ha annunciato la Regione, dopo l’incontro tra il presidente Stefano Bonaccini e il presidente della Corte d’Appello di Bologna Giuseppe Colonna. Su richiesta del primo, dunque, le elezioni saranno fra quattro mesi: il presidente Colonna ha convenuto sulla proposta di Bonaccini che, nel rispetto dei tempi fissati dalle leggi, “muove dalla necessità di ...

