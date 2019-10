Guida Tv Mercoledì 16 ottobre | Rocco Schiavone su Rai 2 | Amici Celebrities su Canale 5

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Programmi tv di oggi– Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 The Help Rai 2 ore 21:203×03 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto5 ore 21:40(qui gli ospiti) Rete 4 ore 21:30 Fuori dal coro Italia 1 ore 21:20 Safe House – Nessuno è al sicuro La7 ore 21:20 Atlantide Tv8 ore 21:30 2012 Nove ore 21:30 L’Assedio Serie tv e film in TvTv16Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:203×03 1a Tv TopCrime ore 21:10 The Mentalist 6×13-14 Spike ore 21:30 Spartacus 1×07-08-09 20 ore 21:10 Shooter 1×05-06 (qui le anticipazioni) Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ore 21:15 Succession 2×03-04 1a Tv (qui la recensione) Fox ore 21:00 Extravergine 1×03-04 1a Tv + The Big Bang Theory 11×13-14 Fox Life ore ...

