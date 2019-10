Tour de France 2020 | Vincenzo Nibali verso il no alla Grande Boucle Più facile

Tour de France 2020 : il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tantissime salite e una sola cronometro : Il Tour de France 2020 è appena stato presentato nella splendida cornice del Palais des Congrés di Parigi. Di seguito andiamo ad analizzare una ad una tutte le frazioni presenti nell’edizione della Grande Boucle che ci attende. 1a Tappa, Nizza – Nizza (156 km): Grand Depart da Nizza per la seconda volta nella storia dopo il 1981. Tappa mossa, adatta a velocisti che si difendono su salite non troppo dure come Sagan e Trentin. 2a ...

Tour de France 2020 : date - programma - orari - tv e streaming : Svelato il percorso del Tour de France 2020, che scatterà sabato 27 giugno e si concluderà domenica 19 luglio, una settimana prima del solito, per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi di Tokyo 2020. Saranno 21 le tappe in programma, intervallate da due giorni di riposo, con una sola cronometro, la Lure – La Planche des Belles Filles, di 36 km, in programma nella penultima tappa, prima della passerella finale di Parigi. Il Tour de ...

Ciclismo - Thibaut Pinot : “Difficile mentalmente riprendere dopo il ritiro al Tour de France” : dopo il ritiro per infortunio nel 2019, riproverà nel 2020 a riportare la vittoria del Tour in Francia Thibaut Pinot, che a poche ore dalla presentazione ufficiale del Tour de France 2020 ha parlato a CyclingNews.com. Il transalpino ha affermato che dopo l’addio al GT di casa è stato difficile risalire in bici. “Ho preferito andare in mountain bike, poiché non volevo guardare la mia bici da strada. Non ho guidato la mia bici per tre ...

Ciclismo - Chris Froome : “Egan Bernal ha detto che mi aiuterà al Tour de France 2020” : A poche ore dalla presentazione ufficiale del Tour de France 2020 ha parlato a CyclingNews.com Chris Froome, alla ricerca del quinto successo nel GT transalpino dopo quelli ottenuti nel 2013, 2015, 2016 e 2017, che ha affermato come Egan Bernal, vincitore nel 2019, gli abbia offerto il suo aiuto per raggiungere l’obiettivo il prossimo anno. “Devo essere il più forte. Se è Bernal il più forte, allora sarò felice se vince, perché è ...

Il Tour de France potrebbe partire dall’Italia! L’Emilia Romagna si propone per il 2022-2023 : Il Tour de France 2022 o 2023 potrebbe partire dall’Emilia Romagna. Il grande sogno è stato lanciato da Andrea Corsini, assessore regionale: “Abbiamo tutte le carte in regola, l’abbiamo dimostrato ampiamente quest’anno con la partenza del Giro da Bologna e le altre tre tappe disputate in Regione. Inoltre, una partenza in terra straniera non sarebbe una novità: il Tour quest’anno ha preso il via dal Belgio e due anni fa dalla Germania. E lo ...