I nuovi Google Pixel 4 sono ufficiali ma sapevamo già molto

Google mostra i suoi nuovi dispositivi. Arriva il Pixel 4 e i prodotti per la casa connessa Nest : A New York il colosso del Web svela i suoi prodotti annunciando anche l’apertura del servizio per i videogame Stadia

Google Assistant per Andorid TV riceve il supporto alle routine e apre a nuovi scenari : Google Assistant per Android TV si arricchisce con il supporto alle routine e apre la strada a nuovi interessanti scenari. L'articolo Google Assistant per Andorid TV riceve il supporto alle routine e apre a nuovi scenari proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera dei nuovi Pixel 4 avrà la funzione “volti frequenti” : L'applicazione Google Fotocamera dei nuovi Google Pixel 4 integrerà la funzione volti frequenti L'articolo Google Fotocamera dei nuovi Pixel 4 avrà la funzione “volti frequenti” proviene da TuttoAndroid.

Google continua a stringere la morsa su partner : nuovi requisiti per la certificazione GMS : Google continua a imporre requisiti più stringenti ai propri partner, come dimostrano nuove evidenze presenti nell'accordo relativo ai GMS. L'articolo Google continua a stringere la morsa su partner: nuovi requisiti per la certificazione GMS proviene da TuttoAndroid.

La console di Ricerca Google offre nuovi report legati ai video : La console di Ricerca Google, uno strumento molto utile per i webmaster, offre due nuovi report dedicati ai video, sempre più importanti. L'articolo La console di Ricerca Google offre nuovi report legati ai video proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando dei video tutorial all’interno dell’app per i nuovi utenti : Google sta testando tre nuovi tasti all’interno della sua app, pronti ad aiutare i tanti nuovi utenti che si avvicinano per la prima volta ai servizi di Google. Sebbene risultino poco interessanti per chi uno smartphone lo usa da qualche tempo, i nuovi tasti colorati dalla forma rotondeggiante nascondono dei piccoli video tutorial nei quali un nuovo utente può trovare informazioni molto utili: il primo mostra come effettuare una ricerca su ...

Pensavate che fosse finita : ecco nuovi render dei Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL : Lo ammettiamo: stiamo arrivando alla convinzione che i Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL sono gli smartphone Android più leakati di sempre. Dopo avervi mostrato tutte le nuove informazioni sul Motion Sense e Google Assistant presente nei nuovi Google Pixel 4, ecco che Evan Blass torna a far parte dei due nuovi smartphone di Google rilasciando alcuni nuovi render. Da quel che possiamo vedere non sono presenti ulteriori novità rispetto ai leak ...

Google “scivola” nuovamente sui Pixel 4 : tanti nuovi dettagli - molti sulla fotocamera : Mancano meno di due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma negli ultimi giorni le indiscrezioni a riguardo dei nuovi flagship si sono intensificate al punto da svelare quasi ogni aspetto che li caratterizzerà. Un ulteriore impulso a questa tendenza è arrivato direttamente da Google e da Pixel Tips, app del colosso americano che propone dei suggerimenti per utilizzare al meglio un Google Pixel e che in seguito ad un ...

Huawei ha presentato due nuovi smartphone - senza servizi e app di Google : Si chiamano Mate 30 e Mate 30 Pro e sono i primi dopo la messa al bando decisa dal governo degli Stati Uniti

Netflix aggiunge i nuovi Google Pixel 4 alla lista HDR10 - ancora prima che vengano presentati : Netflix non perde tempo e aggiunge anche i nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL alla lista degli smartphone con supporto HDR10: peccato che debbano ancora essere presentati. L'articolo Netflix aggiunge i nuovi Google Pixel 4 alla lista HDR10, ancora prima che vengano presentati proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per Google Maps - One - Play Film - Chrome e Files con i nuovi update : Ecco tutte le ultime sulle app di Google che si aggiornano con nuove funzionalità e nel contempo promettono funzioni inedite. Scopriamo insieme tutti i dettagli. L'articolo Quante novità per Google Maps, One, Play Film, Chrome e Files con i nuovi update proviene da TuttoAndroid.

Ecco come funziona la modalità Ambient di Google Assistant sui nuovi tablet di Lenovo : In occasione dell'IFA 2019, Lenovo ha presentato due nuovi tablet Android che includono la nuova modalità Ambient di Google Assistant che imita gli Smart Display con il vantaggio della portabilità. La modalità Ambient di Google Assistant ne estende l'usabilità consentendo di posizionare il dispositivo e accedere a funzioni extra senza bisogno di un dispositivo Google Home Hub o Google Nest Hub aggiuntivo. L'articolo Ecco come funziona la ...

Assistente Google : come creare nuovi comandi vocali : Google Assistant, l’Assistente vocale sviluppato da Google è uno dei migliori assistenti vocali che è possibile utilizzare su smartphone o su speaker dedicati, in alternativa all’Assistente vocale fornito dal colosso Amazon, Amazon Alexa. Tale Assistente leggi di più...

Google Play Services per AR sbarca sui nuovi device di Samsung : Nelle scorse ore Google ARCore ha aggiunto il supporto a tre nuovi device: stiamo parlando dei Samsung Galaxy Tab S6, Galaxy A50s e Galaxy A90 5G L'articolo Google Play Services per AR sbarca sui nuovi device di Samsung proviene da TuttoAndroid.