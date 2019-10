Farmaco anti ulcera Omeprazolo ritirato dalle farmacie | i lotti interessati

Johnson&Johnson dovrà pagare 8 miliardi di dollari a un uomo che aveva sviluppato una ginecomastia in seguito all’uso di un Farmaco antipsicotico : Johnson&Johnson è stata condannata da una giuria di Philadelphia, negli Stati Uniti, a pagare 8 miliardi di dollari di danni (7,2 miliardi di euro) a un uomo che aveva sviluppato una ginecomastia, ovvero un ingrossamento delle mammelle, in seguito all’uso di Risperdal,

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha ordinato di non utilizzare farmaci contenenti ranitidina - compreso il Buscopan Antiacido : Le persone che attualmente li stanno usando non devono sospendere il trattamento, ma consultare il proprio medico

Aifa vieta Farmaco anti-nausea nei primi 3 mesi di gravidanza : possibili malformazioni del feto : No all'uso del farmaco ondansetrone, farmaco generico usato contro nausea e vomito, nel primo trimestre di gravidanza: potrebbe provocare delle malformazioni nel feto. A indicarlo è l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). L'indicazione è di non usarlo nei primi tre mesi di gestazione e di usare misure contraccettive se si è una donna in età fertile e si sta prendendo questo farmaco.Continua a leggere

Trapianti : midollo osseo - nuovo Farmaco “scudo” contro il citomegalovirus : Per i pazienti che devono affrontare un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (Hsct) arriva un farmaco per il miglior approccio di profilassi, in questo modo il citomegalovirus – una delle principali complicanze – può fare meno paura. A ridosso della Giornata mondiale della donazione di midollo osseo, che si celebra il 21 settembre, l’European Conference on Infections in Leukaemia (Ecil) ha introdotto nelle Linee ...

Il Farmaco antiaging è dietro l’angolo : Vivere per sempre? Personalmente non è una prospettiva che mi abbia mai sedotto, ma quella di estendere una vita in buona salute e allungarne la durata, beh, è una tentazione che quasi tutti abbiamo auspicato. Ebbene, ci sarebbe una molecola con promettenti caratteristiche che ha una storia lunga e affascinante: nel 1999 l’ente regolatorio statunitense FDA approva la rapamicina come immunosoppressore ossia come farmaco capace ...

Antibiotici - in Italia il 50% usato negli allevamenti : è allarme Farmaco-resistenza : E’ allarme farmaco-resistenza in Italia dove il 50% del consumo degli Antibiotici avviene negli allevamenti di polli, tacchini e suini. Un abuso che ha diffuso il problema dell’antibiotico resistenza nel settore animale. E’ quanto emerge dai dati del Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza presentati in uno studio del Policlinico Gemelli, pubblicato sulla rivista Igiene e Sanità Pubblica, da cui emerge ...

Carenza di un noto Farmaco antitumorale : l’AIFA fa chiarezza su cause e tempi di ricommercializzazione [INFO e DETTAGLI] : Carenza di un noto farmaco antitumorale della classe degli antibiotici. Si tratta del medicinale Mitomycin-C®, nelle formulazioni da 1 flaconcino contenente 10 mg di polvere per soluzione iniettabile (AIC 016766026) e 40 mg di polvere per soluzione iniettabile (AIC 016766040). L’AIFA, Agenzia Italiana per il farmaco, fornisce dei chiarimenti sulle cause della Carenza e sulle date di reintegrazioni del farmaco nel commercio. Di seguito le ...

Farmaco anti-Alzheimer inverte i danni dell’alcol al cervello : Un Farmaco utilizzato per l’Alzheimer potrebbe anche invertire parte dei danni al cervello provocati dal bere troppo alcol. Lo ha scoperto uno studio della Duke University pubblicato sulla rivista Scientific Reports. Gli scienziati hanno somministrato il donepezil ai topi giovani esposti a quantita’ eccessive di alcol nel corso di 16 giorni. Il binge drinking ha causato l’infiammazione al cervello e ha inibito la nascita di ...