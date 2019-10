Un posto al sole anticipazioni | ALDO LEONE grave in ospedale | è stato DIEGO?

Fonte : tvsoap

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Unaltorna a offrirvi un’occasione per appassionarvi ad una trama dalle tinte noir, con(Luca Capuano) che inizia decisamente ad avere più spazio all’interno della soap. Sarà lui il protagonista di una vicenda che, ve lo anticipiamo, è destinata a mettere in grande ansia il buon Raffaele (Patrizio Rispo) e in generale tutta la famiglia Giordano. Tutto è cominciato con(Francesco Vitiello) che ha recentemente rivistoal Vulcano e che ora tornerà ad appostarsi di nascosto sotto casa di Beatrice Lucenti (Marina Crialesi). Insomma, il ragazzo ultimamente sembrava essersi calmato ma l’ossessione per la sua ex sta nuovamente esplodendo. Con quali conseguenze? Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Quel che è certo è che stiamo per assistere ad un aspro scontro con l’avvocato, che ...

