La reunion di Streghe in Grey’s Anatomy 16×03 | drammatica | divertente e un po’ magica

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L'annunciato episodio della serie "cast from the past" di ABC per il medical drama di Shonda Rhimes è partito un po' in sordina ma si è rivelato un bel tassello nel mosaico della saga: ladiin Grey's16x03, con Alyssa Milano e Hollie Marie Combs come guest star, ha avuto proprio nelle due attrici il principale fattore di attrazione, anche se non sono mancate interessanti novità nelle altre storyline. La Milano e la Combs, interpreti rispettivamente di Phoebe e Piper Halliwell innelle otto stagioni della serie in onda dal 1998 al 2006, si sono ritrovate in scena in Grey'snell'ambito di un'iniziativa di ABC che prevede apparizioni di volti storici di vecchie serie tv riuniti in serie diverse rispetto a quelle in cui siamo stati abituati a vederle. Le due attrici hanno ritrovato sul set di Grey'sla showrunner Krista Vernoff, che fu ...

