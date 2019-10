Giufferdi | “Veretout? Napoli primo club a cercarlo Mario Rui | terzino più forte della

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 11 ottobre 2019): “Veretout?Rui,piùSerie A. Di Lorenzo? Si è meritato la Nazionale”Giuffedi è intervenuto a ‘Il Bar dello Sport’, in onda su Radio CRC per parlare del, di Veretout,Rui e Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Di Lorenzo? Ha dimostrato di essere un giocatore che doveva esser convocato in Nazionale e, per quello che c’è oggi in Italia, era indispensabile. Mi aspettavo il suo rendimento, soprattutto in Champions, perché ha due qualità fondamentali: l’intelligenza e l’umiltà. La Roma non l’ho più sentita, tutte le voci che circolano non sono affatto vere. Maio Rui? E’ un giocatore di grande livello. E’ il piùSerie A, ma dovrebbe collegare più spesso il cervello. Sepe? Se capisco che una società non ci punta, non perdo un secondo a ...