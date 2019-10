LIVE Italia-Australia 3-0 | Coppa del Mondo volley in DIRETTA | gli azzurri conquistano

LIVE Italia-Australia 2-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : terzo set in parità 16-16 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-18 L’attacco di Nelli viene murato, fortunatamente viene fischiata l’invasione. 16-18 Il mani fuori di Stockton consegna un break importante ai suoi. 16-17 Forza il servizio Sbertoli e sbaglia. 16-16 Kooy caldissimo in questa fase chiude in diagonale. 15-16 Ancora Stockton con un attacco fortissimo sulle mani del muro con la palla che termina out. 15-15 Tanta confusione in ...

LIVE Italia-Australia 2-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : gli azzurri dominano il secondo set chiuso 25-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Errore al servizio di Kooy. 1-0 Ottimo servizio di Kooy per Anzani è facile mettere giù. Si riparte, Italia al servizio con Kooy. 25-13 LAVIAAAAAA APPOGGIA SOPRA LE MANI DEL MURO! ITALIA AVANTI 2-0. 24-13 Muro di Sbertoli!!!! 23-13 Bolide da seconda linea di Lavia!!! 22-13 Ace di Passier che bacia dolcemente la linea di fondo campo. 22-12 Peccato per il muro di Sbertoli su Walker che ...

LIVE Italia-Australia 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : gli azzurri in vantaggio nel secondo set 16-8 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-9 Lunghissimo l’attacco di Stockton” 19-9 Fortunata l’Australia. L’attacco di Smith murato da Antonov viene spinto dal nastro out. 19-8 Antonov gioca con le mani del muro avversario. 18-8 E’ successo di tutto. Balaso ha difeso in maniera incredibile. Anzani ha fatto un gran muro e ha esultato ma la palla non era terminata giù alla fine Curtis Jeffrey Arthur ...

LIVE Italia-Australia 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : gli azzurri vincono il primo set 30-28 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-28 Sempre lui NELLIIIII. Mani fuori fortissimo che consegna agli azzurri il primo set. 29-28 Nelli caldissimo mette a segno il punto che ci consegna l’ennesimo set point. 28-28 Gli azzurri troppo imprecisi. Ancora una volta in difficoltà gli australiani in difesa ma l’attacco è debole e Smith ne approfitta. 28-27 Bomba di Nelli in diagonale!!! 27-27 L’Italia spreca ...

LIVE Italia-Australia - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : gli azzurri tornano avanti nel punteggio 20-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19 ACEEEEEEEEEEEEEE NELLIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Bolide inarrestabile al servizio. Time out chiamato da Mark Lebedew. 19-19 Risponde da par suo Nelli che vola altissimo e attacca sopra le mani del muro. 18-19 Ancora Curtis Jeffrey Arthur Stockton con un grande diagonale. 18-18 Fantastico primo tempo di Simone Anzani che riporta in parità gli azzurri. 17-18 Smith gioca con le mani del ...

LIVE Italia-Australia - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : si comincia! azzurri a caccia della quarta vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Mani out di Curtis Jeffrey Arthur Stockton, l’Australia torna sotto. 4-1 Ancora Cavuto preciso in attacco. 3-1 Errore al servizio di Kooy, palla in rete. 3-0 Aceeeeeeeeeee Koooooooy! 2-0 Ancora Cavuto a muro chiude la strada a Bell. 1-0 Primo punto molto combattuto e chiuso da Cavuto con un mani fuori. SI PARTE! Italia al servizio 7.59 Le squadre sono in campo è tutto pronto per ...

LIVE Italia-Australia - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : obiettivo quarta vittoria per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.35 L’Italia viene da un percorso fatto di alti e bassi. Alle sconfitte contro USA e Polonia gli azzurri hanno risposto con i trionfi ai danni di Tunisia, Argentina ed Egitto. 7.30: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima sfida degli azzurri in Coppa del Mondo che sfideranno l’Australia. Il programma di Italia-Australia – La presentazione di ...

LIVE Italia-Australia - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : gli azzurri puntano alla quarta vittoria per scalare la classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Australia – La presentazione di Italia-Australia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Dopo la convincente vittoria contro l’Egitto, gli azzurri si troveranno un avversario decisamente probante. Uno scontro diretto cruciale che potrebbe dire molto sul futuro delle due ...

LIVE Italia-Egitto 3-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri convincenti : africani travolti in tre set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.58: L’appuntamento è per domani alle 8 con Italia-Australia, partita dain ricordi contrastanti pensando alla faticaccia di Bari ad agosto. Grazie per averci seguito e buona giornata tutti gli appassionati di volley 6.57: Una buona Italia, con qualche errore di troppo al servizio contro una squadra in palese difficoltà in fase cambio palla, batte 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) l’Egitto ...

LIVE Italia-Egitto 2-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli azzurri sprecano un bel vantaggio nel terzo set : 12-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-11 Ace Egitto 12-10 Out l’attacco di Cavuto da zona 4 12-9 Errore al servizio Egitto. L’Italia deve riprendere la marcia 11-9 Errore di Candellaro dopo la ricezione pessima degli azzurri 11-8 Il muro egiziano ferma il primo tempo di Candellaro 11-7 Out il servizio Egitto 10-7 In rete la pipe di Cavuto 10-6 Vincente la parallela di Hisham da zona 4 10-5 Nelli non sbaglia da ...

LIVE Italia-Egitto 2-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Kooy trascina gli azzurri alla rimonta nel secondo set : 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Il primo tempo dietro di Piano 3-1 Out il servizio egiziano 2-1 Errore al servizio Kooy 2-0 Murooooooooooooooooooo Candellaroooooooooooooooo 1-0 Il tocco vincente di Cavuto da zona 4 25-21 L’Italia vince con una bella rimonta anche il secondo set grazie all’errore al servizio dell’Egitto. 2-0 per gli azzurri! 24-21 Errore al servizio Kooy 24-20 La pipe di Kooy!!! 23-20 ...

LIVE Italia-Egitto 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli azzurri rimettono in gioco i rivali con troppi errori : 7-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-14 Nelliiiiiiiiiiii!!! Vincente da zona 2 in diagonale 11-14 Aceeeeeeeeeeee Koooooooooooooy 10-14 Il primo tempo di Candellaro 9-14 La pipe di Shafik 9-13 Mano out di Kooy da zona 4 8-13 Il primo tempo di Candellaro 7-13 Il muro egiziano su Nelli 7-12 La palla spinta di Omar in zona 4. Italia imbambolata 7-11 La pipe di Shafik 7-10 Errore al servizio Egitto 6-10 Doppia difesa egiziana su ...

LIVE Italia-Egitto 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gran finale azzurro nel primo set : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Il muro egiziano su Nelli 25-19 Lo chiude Cavuto con un attacco in parallela da zona 4. Italia avanti 1-0 24-19 Mano out di Kooy in pipe dopo la difesa disperata e spettacolare degli egiziani 23-19 Il muro egiziano su Nelli 23-18 Out il servizio di Kooy 23-17 primo tempo di Candellaro 22-17 Mano out di Nelli da zona 2. Funziona la fase punto azzurro,. Peccato per tutti quegli errori al ...

LIVE Italia-Egitto - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri in fuga e poi raggiunti : 15-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-17 Primo tempo di Candellaro 22-17 Mano out di Nelli da zona 2. Funziona la fase punto azzurro,. Peccato per tutti quegli errori al servizio 21-17 Vincente la parallela di Nelli da zona 4 20-17 Out il servizio di Cavuto, ancora errori in battuta 20-16 Vincente la diagonale di Kooy da zona 4 19-16 Muro out di Salah da seconda linea 19-15 Muroooooooooooooooo Candellaroooooooooooo 18-15 ...