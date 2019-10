M5s rilancia tassa su bevande zuccherate | “Sugar tax pronta | potrebbe entrare in manovra”

Cinque proposte delle piccole imprese al governo Pd-M5s per rilanciare l'economia : Uno dei maggiori problemi della nostra economia secondo Paolo Zabeo (Cgia Mestre) è il persistere di forti squilibri...

Umbria - il Pd rilancia con Francesca Di Maolo per convincere il M5s : l'avvocato vicino al mondo cattolico : L'accordo tra Cinque Stelle e Pd alle Regionali in Umbria ancora non c'è. Alla fine potrebbe però essere l'avvocato Francesca Di Maolo la candidata perfetta. "È una delle ipotesi di candidatura unitaria a cui si potrebbe arrivare", fanno sapere fonti dal Nazareno quando sono passati pochi minuti dal

Goffredo Bettini rilancia. "Alleanza M5s-Pd ovunque" : Il suo intervento è stato importante per dare il via al cantiere del Conte bis, al punto da prendere il nome di “lodo Bettini”. Ma Goffredo Bettini rilancia e guarda a un futuro di alleanze fra il Movimento 5 stelle e il Partito Democratico. In un’intervista al Corriere della Sera, l’esponente dem afferma che l’alleanza tra i due partiti “deve maturare, progredire. Non sarà semplice, ...

Crisi governo - Pd-M5s - sì al taglio dei parlamentari. E Grillo rilancia Conte : «È un elevato» : Due ore di incontro tra i capigruppo di 5 Stelle e dem. D’Uva e Patuanelli (M5S): «Clima costruttivo». Marcucci (Pd): «No ostacoli sui temi ma M5s sia chiaro, stop ad ambiguità». Presto incontro Di Maio-Zingaretti

M5s : vediamo il Pd sul taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti - Di Maio rilancia con 10 | Salvini prova un nuovo accordo : no del M5s : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

M5s ai gruppi : incontriamo il Pd partendo dal taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti - Di Maio rilancia con 10 | Salvini : il voto è la via maestra : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Governo - Renzi : "E' la crisi politica più folle del mondo" | E rilancia l'alleanza col M5s : L'ex premier attacca Matteo Salvini, colpevole, a suo parere, di aver provocato la crisi per evitare la Manovra. E ancora sul decreto Sicurezza bis: "Salvare un uomo non può essere un delitto"

Affari rilancia il governo M5s-Lega"Senza torna la vecchia politica" : "Devi far continuare l'esperienza gialloverde!". Questo l'appello lanciato da Diego Fusaro, filosofo e collaboratore di Affaritaliani.it con la sua rubrica quotidiana "Lampi di pensiero" al ministro Salvini. "Addio al governo M5S-Lega? Così torna in pista la vecchia politica" Segui su Affaritaliani.it

Salvini : sì taglio parlamentari - poi al voto | M5s : "Allora ritiri la mozione di sfiducia" | Di Maio rilancia sugli stipendi : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5s : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5s : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto