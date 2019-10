Al San Raffaele di Milano trattato con CAR-T il primo paziente con linfoma follicolare in

San Raffaele - Ladaga su assoluzione Angelucci : “Inaccettabile quella giustizia che gioca con la pelle delle persone” : Roma- “In Italia la giustizia è lenta, ma arriva sempre. Sia in un caso che nell’altro”. Così Salvatore Ladaga, consigliere comunale veliterno di Forza Italia, e membro del CAL (Consiglio Autonomie Locali), commenta la sentenza di assoluzione con formula piena di Antonio Angelucci, deputato di Forza Italia. “Conosco gli Angelucci da una vita: si tratta di gente per bene, che ha sempre fatto del lavoro e del fare impresa un obiettivo ...

Roma - rinnovata la partnership con il Gruppo San Raffaele : partnership Roma Gruppo San Raffaele. Il Gruppo San Raffaele sarà official partner dell’AS Roma anche per le stagioni calcistiche 2019-20 e 2020-21. L’annuncio è arrivato in occasione della visita che Aleksandar Kolarov ha voluto fare presso il reparto pediatrico dell’IRCCS San Raffaele Pisana. La presenza del giocatore, accompagnato dal presidente del Gruppo, Carlo Trivelli, ha […] L'articolo Roma, rinnovata la partnership con il ...

Francesca De André ha un malore fuori dagli studi di “Live – Non è la D’Urso” : trasportata d’urgenza al San Raffaele : Francesca De André doveva intervenire in diretta a “Live – Non è la D’Urso” su Canale 5 ma proprio pochi minuti prima dell’inizio del programma ha avuto un malore. Subito soccorsa, tutti i tentativi di rianimarla da parte della produzione sono stati vani motivo per cui si è reso necessario l’intervento del 118. La De André è stata così trasportata d’urgenza in ambulanza al vicino ospedale San Raffaele. ...

Giuseppe Conte visita la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica : la presentazione dell'esoscheletro : Alla vigilia di San Raffaele, arcangelo a cui è dedicata la Fondazione che gestisce il Presidio ospedaliero ad alta specialità di Ceglie Messapica, la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolinea anche un anniversario importante a chiusura del 2019: i primi venti anni di attività al

Giuseppe Conte - il premier visita la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. Poi la sfida de La Piazza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi venerdì 27 settembre prima di far tappa a La Piazza evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it, ha visitato il presidio ospedaliero ad Alta specialità Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. L'incontro con ospiti, familiari, operatori sani

Antonio Angelucci assolto a Roma : niente truffa alla Sanità per il San Raffaele di Velletri : Il fatto non sussiste: con questa formula il Tribunale di Roma ha assolto questa mattina il deputato di Forza Italia Antonio Angelucci, il figlio Giampaolo e altre tredici persone dall'accusa di far parte un'associazione per delinquere finalizzata a una serie di truffe ai danni del sistema sanitario