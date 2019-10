Fondi russi alla Lega | Salvini elude le domande | “Se avessi 60 milioni sarei ai Caraibi

Crozza-Salvini : via maiale da tortellini - via Fondi russi da Lega : Nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - Crozza imita Salvini, che si scaglia contro l'iniziativa "Tortellino dell'accoglienza", con carne di pollo al posto del maiale, voluta dall'Arcivescovo di Bologna per andare incontro ai cittadini di fede islamica: "Ci volete far mangiare i tortellini senza maiale? Ci volete togliere il maiale dai tortellini? E perché non toglierci anche ...

Fondi russi - Riesame su Savoini : “Audio al Metropol ammissibile. Emerge in maniera nitida che parte dei soldi fosse per la Lega” : Il file audio registrato al Metropol di Mosca lo scorso 18 ottobre può essere utilizzato perché non è di provenienza anonima e ha una fonte, che il giornalista che ha consegnato la registrazione alla Procura ha esercitato il diritto di non rivelare. Il Riesame di Milano motiva così il rigetto dell’istanza presentata dalla difesa di Gianluca Savoini contro i sequestri, sostenendo l’inammissibilità dell’audio. La prova regina dell’inchiesta ...

Fondi russi alla Lega - Savoini era con Salvini il giorno prima della trattativa al Metropol : La trasmissione di Rai 3, Report, dimostra come Gianluca Savoini fosse a Mosca insieme a Matteo Salvini la sera prima della trattativa all'hotel Metropol di Mosca: Savoini era in prima fila all'incontro di Confindustria russia in cui parlava Salvini. La trattativa, inoltre, viene confermata a Report da un oligarca russo.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - nei cellulari di Savoini e Meranda le foto dell’accordo del Metropol : Una foto, trovata sui cellulari di Gianluca Savoini, Gianluca Meranda e Francesco Vannucci, ritrarrebbe un foglio di carta nel quale vengono inquadrati i termini dell'accordo raggiunto all'hotel Metropol di Mosca tra la Lega e i funzionari russi. Nella foto vengono riportate le percentuali da dividere tra la Lega e la russia.Continua a leggere

Salvini : Fondi russi? piena fiducia nei magistrati : Salvini: fondi russi? piena fiducia nei magistrati. "A proposito di chiarezza, il Presidente del Consiglio ha alcune interrogazioni del Pd giacenti"

Fondi russi alla Lega - Consiglio Lombardia boccia mozione su dimissioni Savoini. Pd : “È ingombrante - forse sa anche troppe cose” : Gianluca Savoini resterà vicepresidente del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Lombardia. Il Consiglio regionale ha infatti bocciato con voto segreto la mozione del Pd che ne chiedeva le dimissioni dopo la vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega e la conseguente apertura dell’indagine da parte della Procura di Milano. Il testo è stato bocciato con 39 No, 26 Sì e 2 astenuti. Durante le dichiarazioni di ...

Fondi russi alla Lega - a Savoini una consulenza da 2.600 euro al mese con soldi pubblici della società della Regione Lombardia : Un compenso mensile da 2.600 euro per una consulenza alla Fnm spa, Ferrovie Nord Milano, un colosso dei trasporti pubblici lombardi quotato in Borsa e il cui azionista di maggioranza è lo stesso Pirellone. Sono i soldi pubblici incassati da Gianluca Savoini, il leghista presidente dell’associazione Lombardia russia al centro dell’inchiesta della procura di Milano sui Fondi russi alla Lega. A sostenerlo sono il settimanale l’Espresso ...

Fondi russi - il Tribunale del riesame : “Legittimi i sequestri a Gianluca Savoini” : Sono legittimi i sequestri effettuati nell’ambito dell’inchiesta per corruzione internazionale a Gianluca Savoini. È la decisione del Tribunale del riesame di Milano, come riporta l’Ansa, che ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dell’ex portavoce di Matteo Salvini. Con l’istanza l’avvocato Lara Pellegrini chiedeva l’annullamento del decreto di perquisizione e dei sequestri nei confronti del leghista ...

Fondi russi - no contatti Savoini-Salvini : 17.46 Dall'analisi dei due telefoni sequestrati a Gianluca Savoini (uno dei quali acquistato di recente) e da quella dei tabulati telefonici,non risulterebbero contatti tra il presidente dell' associazione Lombardia-russia e il segretario della Lega Salvini. E' quanto trapela da ambienti giudiziari. Sarebbero invece emersi contatti preparatori dell'incontro all'Hotel Metropol di Mosca,almeno dall'estate dello scorso anno, tra Savoini,gli altri ...

Fondi russi alla Lega - difesa di Savoini : ‘Audio del Metropol inutilizzabile’. Riesame si riserva di decidere sul dissequestro di pc e cellulare : Il Tribunale del Riesame di Milano si è riservato sulla richiesta della difesa di Gianluca Savoini, indagato nell’inchiesta sui presunti Fondi russi alla Lega, di ottenere il dissequestro di computer e cellulari acquisito nel corso delle perquisizioni scattate lo scorso luglio su ordine della procura. Ora i giudici hanno cinque giorni per decidere. La difesa dell’ex portavoce di Matteo Salvini e referente dell’associazione Lombardia-russia ...