LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | ora tocca al Giappone Italia vicina al pass

Fonte : oasport

13.23 Il Messico è invece dipendente da Alexa Moreno, bronzo iridato in carica al volteggio. 13.21 Ricordiamo che ilè privo di Mai Murakami, argento iridato all-around e già Campionessa del Mondo al corpo libero. La capitana è fuori per infortunio, ci si stringerà attorno ad Asuka Teramoto per fare la differenza. 13.19 Ilincomincerà al corpo libero, il Messico sarà impegnato alle parallele asimmetriche. 13.17 Nella nona suddivisione, in programma dalle ...

