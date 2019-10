Alpi-Hrovatin | l’ombra del depistaggio e quel filo che lega l’agguato di Mogadiscio al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) C’è un pezzo di verità sull’omicidio di Ilariae Miranche potrebbe essere nascosto a più di 8mila chilometri di distanza da. A Trapani, punto più occidentale della Sicilia, la città dei misteri dove fu assassinato nel 1988 Mauro Rostagno. Questa volta a dirlo non è un’inchiesta giornalistica, una fonte dei servizi o una ricostruzione di fatti giudiziari diversi. A ipotizzarlo è il giudice per le indagini preliminari di Roma, Andrea Fanelli, che ha respinto per a seconda richiesta di archiviazione della procura sull’attentato del 20 marzo del 1994. In venti pagine di provvedimento il giudice indica agli investigatori quali passi muovere per cercare di fare luce sull’esecuzione della giornalista Rai e del suo coloperatore: bisogna acquisire gli atti dell’inchiesta sull’omicidio di Mario Rostagno. E poi bisogna ...

amnestyitalia : Il gip di Roma ha deciso di non archiviare il caso dell'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Mir… - Tg3web : Caso Alpi, no all'archiviazione, disposte nuove indagini. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin uccisi A Mogadiscio il 20 ma… - Tg3web : L'inchiesta sull'omicidio a Mogadiscio della nostra collega Ilaria Alpi e del cameraman Miran Hrovatin non sarà arc… -