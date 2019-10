LIVE Malta-Italia 0-1 calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Girelli

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA87′ Combinazione trae Giacinti con quest’ultima al tiro che non è riuscita ad incrociare la palla sul secondo palo. 85′ Rosucci che viene tirata giù in area di rigore ma per l’arbitro non èdi rigore. 83′ Dentro Guagni fuori Bartoli per l’. 81′ Esce Sciberras ed entra Turner per. 79′dalla sinistra prova a rientrare e tirare di destro a giro, palla debolmente sulle mani del portiere. 77′ Spinge l’per cercare il raddoppio che sarebbe molto importante. 75′ Galli sbaglia un passaggio in verticale per Bartoli che era in buona posizione. 73′ancora lei, prende la palla al limite dell’area di rigore e spara un destro che sfiora il secondo palo. 71′ Esce Borg ed entra E.Xuerreb per. 70′...

