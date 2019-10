Uomini e donne over | ANNA non vuole più sentire PAOLO che pensa a Valentina

Anticipazioni Uomini e Donne Over : La Lettera d’Amore di Riccardo Guarnieri a Ida Platano! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Riccardo Guarnieri si dichiara innamorato di Ida Platano e le legge una Lettera d’amore! Barbara De Santi offende pesantemente Armando Incarnato! Anticipazioni Uomini e Donne Over: forte litigio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Jean Pierre sempre più lontano dalla torinese! Dichiarazione d’amore in studio! Si sono appena svolte le nuove registrazioni Uomini e Donne Over. Che cosa è avvenuto di ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni 2 ottobre : caos in studio per la sfilata - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata Trono Over 2 ottobre: torna la sfilata femminile con Gemma in versione Rossella O'Hara mentre Pamela Barretta...

Gossip Uomini e Donne - Pamela delusa da Enzo : “Faccio dietrofront” : Pamela Barretta di Uomini e Donne gela Enzo: lo sfogo In quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne c’è stato un lungo confronto tra Pamela Barretta e Enzo. In questa occasione la dama del dating ha espresso tutta la sua delusione nei confronti del cavaliere, reo di averle detto di voler prendere del tempo per sistemare delle relazioni pregresse prima di lanciarsi nel conoscerla seriamente. A quel punto il cavaliere del ...

Uomini e Donne - Ludovica Valli annuncia il suo libro “Di troppo cuore” : Uomini e Donne, Ludovica Valli annuncia l’uscita del suo libro Di troppo cuore Dopo Valentina Dallari e Giulia De Lellis, anche Ludovica Valli decide di pubblicare un libro. L’ex tronista di Uomini e Donne annuncia, attraverso un video, questo suo nuovo e importantissimo progetto. Nel filmato parla di come spesso ci si sente sbagliati e […] L'articolo Uomini e Donne, Ludovica Valli annuncia il suo libro “Di troppo ...

GIANNA NANNINI/ "Ero cocainomane e schizofrenica. Uomini o donne? Mi piacciono tutti" : In una intervista sulla rivista Vanity Fair GIANNA NANNINI racconta il suo periodo di follie, tra droga e schizofrenia ecco cosa ha detto

Uomini e Donne : Giulia Cavaglia e Manuel Galiano - è successo di nuovo (a due mesi dalla rottura) : Nella scorsa stagione di Uomini e Donne, la redazione ha voluto dare una seconda possibilità a Giulia Cavaglia per trovare l’amore. La ragazza, infatti, era stata la “non scelta” di Lorenzo Riccardi e poco dopo si è seduta sul trono. Nel suo percorso ha portato avanti la conoscenza con Giulio Raselli e Manuel Galiano per poi scegliere quest’ultimo.\\La storia d’amore nata negli studi di Uomini e Donne prima dell’estate è finita nel peggiore dei ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma e Anna litigano per Giorgio? : Uomini e Donne, Trono Over: Anna Tedesco lancia una sfida a Gemma Galgani La prossima puntata del Trono Over di Uomini e Donne mostrerà vecchie ruggini tra due dame. Gemma Galgani e Anna Tedesco finiranno per sfidarsi in passerella. Una match che diventerà però il modo per tirar fuori vecchi discorsi e rancori. Il terzo appuntamento con il segmento senior della trasmissione pomeridiana di Canale5 vedrà Anna e Gemma sfidarsi in passerella sul ...

Uomini e Donne oggi : grandi critiche a Barbara - Pamela sfortunata : oggi Uomini e Donne, Trono Over: Barbara viene criticata, Pamela nuovamente delusa Nuovissima puntata del Trono Over per Uomini e Donne. Questo pomeriggio scopriamo come procede la nuova conoscenza di Pamela. La dama del parterre femminile è uscita ancora una volta con Enzo. Le cose sono partite alle grande, ma ora lui pare aver messo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: grandi critiche a Barbara, Pamela sfortunata proviene da Gossip e Tv.