Mario Cerciello Rega | una nuova testimonianza inchioderebbe Varriale

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Sembra esserci una svolta nell'omicidio di, il carabiniere originario di Somma Vesuviana (Napoli) ucciso a Roma la scorsa estate da due ragazzi dell'altà società statunitense, in vacanza in Italia. Una testimone ha dichiarato di aver sentito alcune urla risuonare la notte dell'omicidio (avvenuto il 26 luglio 2019) alle 3:16: ", mi senti? Pronto, mandateci un’ambulanza, siamo in via Pietro Cossa, angolo via Cesi... è grave... è un ragazzo giovane africano... dov’è il coltello?”.La testimone si chiama Angioletta Gramatica ed è originaria di Bellagio (Como). Quella notte, la donna si trovava ospite in un appartamento sito a poca distanza dal luogo dell'omicidio di. Le urla che la donna avrebbe sentito sono quelle del collega di, Andrea. La notte in cuiè stato ucciso, Andrea si trovava in servizio ...

PaoloX68 : RT @TweetNewsIta: Carabiniere ucciso a Roma, bruciati i fiori e la foto in memoria di Mario Cerciello Rega - TweetNewsIta : Carabiniere ucciso a Roma, bruciati i fiori e la foto in memoria di Mario Cerciello Rega - Rita_Cavallaro : Il mio pezzo per Giallo - unofficial in apertura su Dagospia #cerciello -