Formula 1 | Binotto fa sognare i tifosi della Ferrari | “c’è un motivo ben preciso se

Formula 1 - Binotto avverte la Mercedes : “impazienti di capire come si comporteranno a Sochi i nostri sviluppi” : Il team principal della Ferrari ha parlato in vista dell’appuntamento russo, sottolineando di essere impaziente di valutare la propria competitività Il fine settimana eccellente di Singapore è ormai alle spalle, la Ferrari si concentra adesso sul prossimo Gran Premio di Russia, arrivato alla sesta edizione. LaPresse Un circuito non propriamente favorevole al Cavallino, anche se i pronostici lasciano il tempo che trovano, come ...

Formula 1 - le vittorie non evitano la ristrutturazione : Binotto rifà il look al reparto motori della Ferrari : Il team principal della Ferrari sta riorganizzando il reparto motori in vista della prossima stagione di Formula 1 Il reparto motori della Ferrari si prepara a rifarsi il look, Mattia Binotto infatti sta dando il via ad un’opera di rinnovamento in vista della stagione 2020. Come anticipato da Leo Turrini, il team principal del Cavallino ha deciso di ricollocare Corrado Iotti alle Gran Turismo, dopo l’ottimo lavoro svolto sulla ...

Formula 1 - Leclerc snobba i complimenti di Binotto via radio : la reazione del team principal è stizzita [VIDEO] : La risposta del monegasco ai complimenti stizzisce Binotto, che mette fine alla conversazione con un eloquente: “punto!” La delusione per il secondo posto e l’amarezza per una terza vittoria mancata a causa della strategia scelta dalla Ferrari, costatagli il secondo posto a Singapore. Charles Leclerc non ha nascosto il proprio disappunto sia durante che dopo la gara, chiusa comunque in modo trionfale per il Cavallino con ...

Formula 1 - la rivelazione di Binotto dopo il Gp di Singapore : “abbiamo pensato di far passare Leclerc” : Il team principal è tornato sull’undercut che ha permesso a Vettel di balzare al comando davanti a Leclerc, rivelando di aver pensato allo scambio di posizioni L’episodio chiave del Gran Premio di Singapore è stato senza dubbio il pit-stop di Sebastian Vettel, che ha permesso al tedesco non solo di sopravanzare Lewis Hamilton, ma addirittura anche Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Una situazione che ha sorpreso anche il muretto ...

Formula 1 - Binotto esalta Vettel e mette a posto Leclerc : “il suo sfogo via radio? A volte bisogna capire che…” : Il team principal della Ferrari ha parlato dopo la doppietta ottenuta da Vettel e Leclerc a Singapore, soffermandosi anche sulla smania di vincere del monegasco Giornata da ricordare per la Ferrari a Singapore, il team di Maranello torna a festeggiare una doppietta dopo due anni, dominando in lungo e in largo il week-end asiatico. Lapresse Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc, un risultato davvero esaltante per Mattia Binotto che ...

Formula 1 – Il sorriso di Binotto : “pacchetto aerodinamico straordinario. Leclerc in fiducia - Vettel ha dimostrato di…” : Leclerc in pole position, Vettel terzo: la Ferrari sfiora la doppietta sul circuito di Singapore. Mattia Binotto guarda con fiducia alla gara di domani La Ferrari sfiora un’inaspettata doppietta a Singapore con Charles Leclerc nuovamente in pole position e Sebastian Vettel terzo, alle spalle di Hamilton. Nel post qualifica, Mattia Binotto si complimenta con i due piloti della Rossa e analizza così quanto visto in pista: “tanta ...

Formula 1 - la Ferrari guarda in casa Mercedes : Binotto pronto a ‘scippare’ una talento a Toto Wolff : Il team principal della Ferrari sta scandagliando il mercato per cautelarsi in caso di sorprendente addio anticipato di Vettel, l’ultimo nome finito sulla lista di Binotto è quello di George Russell Nonostante Sebastian Vettel abbia confermato la sua permanenza in Ferrari anche nella prossima stagione, Mattia Binotto non smette di scandagliare il mercato piloti per evitare di rimanere a mani vuote nel caso in cui il tedesco cambi ...

Formula 1 - la Ferrari non smette di svilupparsi : Binotto svela altre novità in vista del Gp di Singapore : Il team principal ha già cancellato le due vittorie di Leclerc, concentrandosi sull’appuntamento di Marina Bay per il quale sono previste ulteriori novità Due vittorie, quattro podi e altrettante pole position: questi sono i risultati ottenuti dalla Ferrari nel Gran Premio di Singapore. Il prossimo week-end si correrà proprio sul circuito di Marina Bay, più vicino alle caratteristiche della Mercedes piuttosto che a quelle del ...

Formula 1 – Festa Rossa a Maranello - Binotto si congratula : “il successo è arrivato grazie al contributo dell’intero team” : Mattia Binotto si congratula col team per le due vittorie consecutive di Leclerc a Spa e a Monza Giornata di Festa in casa Ferrari: Mattia Binotto ha deciso di dedicare un momento a tutto lo staff del Cavallino che lavora in fabbrica, per celebrare le vittorie di Leclerc a Spa e Monza. Il team principal Ferrari desiderava fare questo gesto già dopo la gara del Belgio ma vista la vicinanza dell’appuntamento italiano ha preferito non ...

Formula 1 - Ross Brawn bacchetta Vettel : “è tutta colpa sua. Binotto? Adesso ha un compito fondamentale” : Il direttore sportivo della Formula 1 ha parlato della situazione di Vettel, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda E’ davvero un momentaccio per Sebastian Vettel, protagonista in negativo del fine settimana di Monza per l’errore alla Ascari che ha rovinato la sua gara e quella di Stroll. Photo4/LaPresse A rendere ancora più complicato il tutto è stata la vittoria di Leclerc, che ha reso ancora più indigesto il ...

Formula 1 – L’errore di Vettel e i complimenti a Leclerc - Binotto sicuro : “Charles è forte! Noi lo sapevamo - gli altri se ne stanno accorgendo ora” : Binotto analizza la domenica di gara di Monza: dai complimenti a Leclerc all’errore di Vettel, le parole del team principal Ferrari il giorno dopo il Gp d’Italia Sicuramente Charles Leclerc starà ancora festeggiando per la strepitosa vittoria di ieri a Monza: il giovane monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia ben 9 anni dopo l’ultimo successo. Leclerc ha regalato una grande ...

Formula 1 - Binotto mette in riga Leclerc e Vettel : “l’episodio in qualifica? Non deve ripetersi più” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlato di quanto successo in qualifica tra Vettel e Leclerc, chiudendo una volta per tutte la situazione Nella splendida giornata di Monza, c’è anche qualcosa di negativo in casa Ferrari. Ovviamente l’umore di Vettel, tredicesimo al traguardo dopo l’ennesimo errore non forzato, ma anche gli strascichi di quanto accaduto in qualifica tra i piloti del ...

Formula 1 - la rivelazione di Leclerc : “il perdono di Binotto via radio? Vi spiego cosa intendeva” : Il monegasco ha espresso le proprie sensazioni dopo la vittoria a Monza, spiegando anche i motivi del team radio di Binotto La gara è appena finita, Charles Leclerc esulta insieme al muretto dei box. Alla radio arriva Mattia Binotto: “grande Charles, sei perdonato per quanto successo ieri“. Lapresse Il riferimento va alla mancata scia concessa a Vettel in qualifica, una macchia cancellata con la splendida vittoria di oggi, che ...

Formula 1 - la dolce ammissione di Binotto : “sentendo l’inno di Mameli mi son messo a piangere” : Il team principal della Ferrari ha parlato subito dopo la cerimonia del podio, ammettendo di aver pianto durante l’inno Una giornata da ricordare in casa Ferrari, una vittoria che ripaga se possibile le difficoltà di questa stagione, grazie ad un immenso Charles Leclerc. Lapresse Il monegasco vince la sua seconda gara consecutiva dopo Spa, regalando emozioni fortissime a tutto il popolo di Monza e alla sua squadra, in lacrime durante ...