La nuova Taglia Leggendaria di Red Dead Online ci mette di fronte al letale Uomo Lupo

Apple taglia i prezzi dell’iPhone : la nuova strategia dopo il picco : Con il mercato degli smartphone in calo, Apple si sta spostando in maniera evidente sulla valorizzazione dell’esperienza che gli utenti fanno con i loro device, non solo i margini sull’hardware.

Masters of the Universe - nuova serie Netflix con la battaglia finale tra He-Man e Skeletor : Una grande notizia per tutti gli appassionati di animazione vintage e per i nostalgici degli anni 80: Netflix ha messo in cantiere una nuova serie animata a tema He-Man e i dominatori dell’universo, che verrà diretta dal regista Kevin Smith, 49enne autore che proviene dal mondo nerd già dietro la macchina da presa per film come Clerks – Commessi, Dogma o Zack & Miri – Amore a… primo sesso. Mentre si aspetta il nuovo ...

Emma Pavanelli nuova senatrice : il M5s sale a 107 seggi : "La mia battaglia per l'ambiente" : "Sono onorata di entrare a far parte del Senato e del gruppo M5s. Sono felice di poter dare, il mio contributo per le nostre battaglie, in particolare sull'ambiente, una delle nostre stelle". E' il commento di Emma Pavanelli, prima dei non eletti del Movimento 5 stelle in Umbria, alla quale è stato