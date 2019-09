Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTI CON CODE TRA BOCCEA E CASSIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA, FILE MA PER TRAFIFCO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA ENINA INCIDENTI CON RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA ALTEZZA VIA FILOMARINO CODE A TRATTI PERSULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA VERSO IL RACCORDO TRA VIA FIORENTINI A TOR CERVARA E IN DIREZIONE ROAM CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST . FILE SULLA PONTINA ALTEZZA TOR DE CENCI VERSO POMEZIA RICORDIAMO CHE DA QUESTA SERA, E FINO AL 27 SETTEMBRE, CHIUDE IL CASELLO DI SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONESUD. DALLE 22:00 ALLE 05:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO, LO SVINCOLO NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER ENTRARE IN AUTOSTRADA VERSO IL RACCORDO ANULARE. Per ...

VAIstradeanas : 18:02 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : Traffico Roma del 23-09-2019 ore 18:00: SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico -Via Appia Pignatelli rallentamenti fra Via Appia Antica e Via dell'Almone > Raccordo Anulare #luceverde #Lazio -